Algérie: Les infrastructures réalisées visent à répondre aux préoccupations des citoyens

Dans une déclaration à la presse au Palais du Dey, dans la commune de la Casbah, à l'issue d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Alger, M. Merad a déclaré que "toutes les infrastructures et projets réalisés ou en cours de réalisation ont pour objectif premier de répondre aux besoins du citoyen et de prendre en charge ses préoccupations dans toutes les régions du pays, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Il a affirmé, à cet égard, que le président de la République, insiste, comme il l'a souligné à maintes reprises, "la prise en charge des préoccupations du citoyen comme l'une de ses priorités et de ses préoccupations majeures", mettant en évidence, à titre d'exemple, les infrastructures qu'il a mises en service, inspecté certaines d'entre elles et posé la première pierre pour d'autres au niveau des circonscriptions administratives de la capitale, soulignant que ces projets "sont dignes de la capitale historique d'Alger".

Le ministre a également souligné, à cette occasion, les efforts déployés par l'Etat pour "prendre en charge la catégorie des jeunes et les éloigner de tous les dangers, notamment la drogue qui les cible".

Supervisant l'inauguration du nouveau siège de l'Assemblée populaire de wilaya (APW) d'Alger, M. Merad a renouvelé son appel aux élus locaux à "assurer une prise en charge optimale des préoccupations du citoyen", notamment en ce qui concerne l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement, ainsi que tout ce qui est lié à ses besoins quotidiens.