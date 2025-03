Afrique: Arkab - L'Algérie disponible à soutenir l'Ethiopie dans le développement de son secteur énergétique

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab a affirmé, lundi à Addis-Abeba (Ethiopie), la disponibilité de l'Algérie, via le groupe Sonatrach, à soutenir l'Ethiopie dans le développement de son secteur énergétique, notamment en matière d'exploration et d'exploitation du pétrole et du gaz, indique un communiqué du ministère.

M. Arkab s'exprimait ainsi lors d'entretiens élargis avec le ministre éthiopien des Mines, Habtamu Tegegne dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue en République fédérale et démocratique d'Ethiopie, ajoute le communiqué.

Les entretiens se sont déroulés en présence du PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi et du directeur général du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, de cadres du ministère et des deux institutions nationales.

Lors de la rencontre, M. Arkab a passé en revue la grande expérience acquise par l'Algérie, via le groupe Sonatrach, en matière de production et de prospection, affirmant que "Sonatrach dispose de techniques développées et de hautes compétences permettant de soutenir l'Ethiopie dans le développement de son secteur énergétique".

Les deux parties ont examiné les opportunités d'investissement commun offertes en matière d'exploration et d'exploitation pétrolière et gazière en Ethiopie, notamment dans les régions prometteuses comme Ogaden.

Dans ce contexte, M. Arkab a exprimé "la disponibilité de l'Algérie à assurer un accompagnement technique et une formation à la partie éthiopienne pour renforcer ses capacités dans ce domaine", ajoute le communiqué.

Les deux parties ont également débattu de la possibilité "d'approvisionner l'Ethiopie en pétrole brut algérien et en produits pétroliers au regard de la demande croissante sur le carburant dans le marché éthiopien".

Les deux parties ont convenu d'"examiner les aspects techniques et commerciaux susceptibles de faciliter cette coopération, au mieux des intérêts des deux pays ".

Les discussions ont porté, en outre, sur "le renforcement de la coopération bilatérale dans les secteurs des mines et des hydrocarbures".

Les deux parties ont souligné "l'importance de développer le partenariat dans l'exploration, l'exploitation et la transformation des ressources minérales, notamment les métaux précieux et rares tels que l'or, le phosphate, le cuivre et le zinc".

Dans le même contexte, les deux parties ont débattu des voies à même "de mettre en œuvre le mémorandum d'entente signé entre les deux pays en 2014, et qui constitue un cadre juridique pour la coopération dans les domaines de l'exploration, du transfert de technologie, de la formation et de l'échange d'expertises".

Il a été convenu d'activer le groupe de travail conjoint pour élaborer une feuille de route claire pour les projets à venir".

M. Arkab a insisté sur "l'importance d'établir une vision stratégique pour la coopération technique et scientifique entre les deux pays", englobant "les études géologiques, l'exploitation des minerais stratégiques, ainsi que le développement des compétences humaines et technologiques dans le secteur minier".

Il a affirmé également que "la coopération africaine constitue une priorité stratégique pour l'Algérie, conformément à la vision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer l'intégration économique au sein du continent", soulignant que "le partenariat entre l'Algérie et l'Ethiopie dans les domaines des mines et de l'énergie sera un levier important pour la réalisation du développement durable".

Au terme de la rencontre, les deux parties ont convenu de "poursuivre le dialogue et la coordination à travers l'échange de visites techniques et commerciales, de renforcer les partenariats entre les entreprises algériennes et éthiopiennes, de manière à contribuer au développement de la coopération dans les domaines de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables", conclut le communiqué.