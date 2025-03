Algérie: L'importance de rendre les établissements de jeunes plus attrayants pour cette catégorie

DJELFA — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, M. Mustapha Hidaoui, a souligné, lundi à Djelfa, l'importance de rendre les établissements de jeunes plus attrayants pour attirer et encadrer cette catégorie.

Lors d'une visite de travail et d'inspection dans cette wilaya, le ministre a expliqué que les établissements de son secteur "doivent tout mettre en oeuvre pour attirer les jeunes vers ces structures et contribuer à l'encadrement de cette catégorie afin de leur permettre de libérer leurs énergies et leur créativité".

Lors de sa visite à la maison de jeunes "Ben Ibrahim Youcef" dans la ville de Djelfa, où il a sillonné les stands d'une exposition d'innovations et d'activités de jeunesse, M. Hidaoui, a présidé la cérémonie de signature d'une convention entre son secteur et les Scouts musulmans algériens (SMA), afin de permettre à cette organisation de bénéficier des structures de jeunesse, et au secteur de profiter de l'expérience des cadres des SMA en matière de structuration et d'encadrement des jeunes, a-t-il précisé.

Le ministre a présidé, aux côtés des autorités locales de la wilaya, la cérémonie de pose de la première pierre du projet de construction d'une maison de jeunes dans le pôle urbain "Berbih", un acquis dont a bénéficié la commune de Djelfa dans le cadre du programme complémentaire dont la wilaya a bénéficié, comprenant 65 projets de développement spécifiques au secteur de la jeunesse.

M. Hidaoui a insisté sur la nécessité de faire de ce projet un "espace ouvert avec une architecture moderne, attirant ainsi les jeunes vers de telles structures importantes pour lesquelles l'Etat consacre des fonds considérables".

Le ministre a également eu l'occasion de visiter le projet de construction d'une maison de jeunes en cours de réalisation dans la cité du 5 Juillet, dans le chef-lieu de la wilaya.

Au terme de sa visite à Djelfa, le ministre se rendra au salon de la maison de jeunes "Rahmani Lida" dans la wilaya déléguée d'Ain Oussara, où il découvrira des modèles réussis parmi les innovations réalisées par les jeunes.

Il participera également, dans la même wilaya, en compagnie des autorités civiles et sécuritaires, à un iftar collectif réservé aux membres du CSJ.