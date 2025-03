Ile Maurice: Une soirée historique pour la littérature créole

L'Institut Français de Maurice a accueilli le lancement officiel de Dan Balizaz Barlizour, la traduction en créole mauricien du Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, réalisée par le poète Michel Ducasse vendredi le 21 mars. Un projet d'envergure qui marque une avancée majeure pour la littérature créole et l'héritage du poète martiniquais.

Publié par Vilaz Metis et édité par Précigraph en accord avec Présence Africaine, ce recueil bilingue (français-créole mauricien) a été proposé en édition limitée à 500 exemplaires, disponibles en prévente à Rs 600 jusqu'au 12 mars. Un tirage précieux pour une oeuvre qui s'annonce comme une pierre angulaire de la reconnaissance du créole mauricien sur la scène littéraire internationale.

Une soirée d'émotions et d'hommages

L'événement s'est tenu en présence de personnalités de renom, dont Jacques Martial, acteur et metteur en scène, ainsi que Frédéric Bontems, ambassadeur de France à Maurice. Jacques Martial, qui avait créé en 2003 un spectacle autour du Cahier d'un retour au pays natal, a préfacé cette édition en y livrant un témoignage puissant sur son lien avec l'oeuvre de Césaire.

Animée avec sensibilité par Delphine Ahnee, la soirée a été un véritable hommage à la force des mots et à la richesse du créole. Dès le début, Michel Ducasse a tenu à saluer Loga Virahsawmy épouse de Dev Virahsawmy et Anushka Virahsawmy, la fille de cette figure majeure de la littérature créole mauricienne. Dans un moment de grande émotion, il a rappelé que c'est Dev Virahsawmy qui lui a insufflé l'amour de la traduction et du créole mauricien. L'assistance, profondément touchée, a partagé ce moment de recueillement et de reconnaissance.

Le sommet de la soirée a été atteint lorsque Michel Ducasse et Jacques Martial ont offert au public une lecture croisée d'extraits du Cahier d'un retour au pays natal. Michel Ducasse déclamait en créole mauricien, tandis que Jacques Martial lui répondait en français, dans une alternance hypnotique de rythmes et de voix. Cette performance, accompagné des musiciens dont Samuel Laval au saxo et Patrick Desvaux à la guitare.