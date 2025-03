Ile Maurice: Entre alliances stratégiques et nouvelles ambitions politiques

Alors que les élections municipales du 4 mai approchent à grands pas, l'effervescence politique s'intensifie avec l'attribution des tickets et l'enregistrement des partis et alliances. Hier, six formations politiques ont officiellement soumis leurs dossiers à la commission électorale lors de la première journée consacrée à cet exercice.

Parmi elles figurent la Plateforme militante, le Muvman Liberater, le Reform Party, le Parti mauricien socialdémocrate (PMSD), Les Verts Fraternels et le Mouvement Mauricien Citoyen Inclusif. L'en- registrement se poursuit aujourd'hui jusqu'à 15 h 30, avant l'examen des inscriptions par l'Electoral Supervisory Commission mercredi.

Du côté du gouvernement, les discussions se poursuivent pour la répartition des 120 tickets entre les partis de l'Alliance du changement. Le Parti travailliste (PTr), le Mouvement militant mauricien (MMM), Rezistans ek Alternativ (ReA) et les Nouveaux Démocrates (ND) ont conclu un accord de partage équitable : 50 tickets seront attribués au PTr et 50 au MMM, tandis que les 20 restants seront répartis entre ReA et les ND.

Le MMM concentrera sa campagne à Beau-Bassin-Rose-Hill, Curepipe et PortLouis, tandis que le PTr se positionnera à Quatre-Bornes et Vacoas-Phoenix. ReA présentera des candidats à Quatre-Bornes, alors que les ND se focaliseront principalement sur Vacoas-Phoenix.

Le MSM s'est réuni hier au Sun Trust Building pour décider de sa participation aux élections municipales. Aucune annonce officielle n'a encore été faite, les tractations se poursuivant en coulisses. Du côté du PMSD, bien que l'enregistrement ait été effectué, aucune alliance n'a encore été conclue, selon une source interne.

En Avant Moris, dirigé par Patrick Belcourt, a confirmé la candidature de 24 représentants à Beau-Bassin-Rose-Hill. Nita Juddoo a été désignée présidente du parti pour ce scrutin. Contrairement aux élections législatives précédentes, En Avant Moris fera cavalier seul. Patrick Belcourt souligne que leur combat vise la lutte contre la pauvreté et le fléau de la drogue, et non la confrontation avec les autres formations politiques. Il rappelle que son équipe est présente sur le terrain depuis 2019. En Avant Moris se distingue également en ayant finalisé et publié son manifeste électoral dès 2023 sur son site officiel.

Par ailleurs, après sa démission du Mouvement Patriot Morisien samedi, Tania Diolle a démenti toute intention de rejoindre le PTr. L'ancienne députée a affirmé qu'elle ne sera pas candidate sous cette bannière et se rendra aujourd'hui au bureau du Commissaire électoral pour enregistrer sa nouvelle formation politique. Le nom et l'emblème de ce parti seront officiellement révélés lors de l'inscription.