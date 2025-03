Congo-Brazzaville: Investissements - La Bouenza densifie son tissu industriel

L'Agro-Hub de Loudima, tenue par les opérateurs italiens d'Eni-Congo et la société chinoise Sheng-Sheng, allonge la chaîne des structures qui témoignent des efforts entrepris dans l'industrialisation du Congo. Le département de la Bouenza, déjà bien loti par la richesse de ses terres, occupe de ce fait une place appréciable. En séjour de travail dans cette partie du pays, le président Denis Sassou N'Guesso a visité les sites des deux unités de production, le 24 mars, pour se rendre compte de leur état de fonctionnement.

L'Agro-Hub de Loudima se projette dans la fabrication de biocarburants à travers la transformation de l'huile végétale produite à base de soja et de tournesol. Son directeur général, Andrea Barberri, assure que sa société s'appuie sur les agriculteurs locaux pour se procurer la matière première. Ce faisant, elle leur fournit des compétences, équipements et services indispensables à la création d'une filière locale spécialisée.

La société exploite actuellement 15 000 hectares de produits oléagineux et devra atteindre 40 000 hectares avec le temps. Tracteurs et moissonneuses batteuses font partie des équipements de cette société dont l'un des objectifs est de mettre sur le marché congolais des engrais et l'aliment de bétail. Autant d'opportunités destinées à valoriser les initiatives locales dans ce domaine.

De son côté, la société Sheng-Sheng est spécialisée dans la production de la farine de manioc encore appelée foufou, un des aliments de base prisé au Congo. Plus de deux cents travailleurs sont à l'oeuvre sur le terrain en attendant l'embauche de deux cents autres dans la perspective de l'installation de l'usine de transformation.

Sheng-Sheng compte introduire diverses techniques de production, de traitement du manioc et de conservation de la farine transformée. A terme, les besoins de l'entreprise seront de plus de 200 000 tonnes de tubercules de manioc par an, en plus de l'option d'exporter les produits finis vers la Chine.

De quoi susciter de la compétition chez les petits opérateurs et les inciter à doubler leur production. De quoi répéter avec les travailleurs de la zone agricole protégée de Mouindi qui affichaient fièrement sur l'une des banderoles déployées pendant la visite du président de la République auprès d'eux, " Seule la terre libère ".