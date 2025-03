Congo-Kinshasa: Le général Ychaligonza annonce une prochaine opération conjointe FARDC-UPDF contre les groupes armés en Ituri

Les Forces armées de la RDC (FARDC) se préparent à lancer une opération conjointe avec les troupes ougandaises de l'UPDF contre tous les groupes armés opérant en Ituri, a annoncé lundi 24 mars à Bunia, le chef d'état-major général adjoint des FARDC, en charge des opérations et renseignements, le général Jacques Ychaligonza Nduru.

Le numéro deux de l'armée a fait cette annonce après sa séance de travail, lundi après-midi, avec le gouverneur de la province de l'Ituri où il est arrivé le même lundi pour une mission d'inspection et de commandement.

Il précise que cette mission s'inscrit également dans le cadre des préparatifs des opérations conjointes entre les FARDC et l'UPDF, contre tous les groupes armés actifs en Ituri, qui refusent de déposer les armes et de s'inscrire au processus de paix.

« On appelle tous les groupes armés à déposer les armes et à suivre le processus P-DDRCS pour donner à la population de l'Ituri la paix. Et sans préférence d'aucun groupe armé, je l'ai bien dit tous les groupes armés sans distinctions. Et les UPDF qui sont là, on va les rencontrer et on va mener des opérations ensemble avec eux. Et de l'autre côté, nous menons les opérations ensemble à Tchabi, Boga contre les ADF », a déclaré le général Jacques Ychaligonza Nduru.