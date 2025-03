Madagascar: Bilan du cyclone Jude - Cinq morts et près de cent mille sinistrés

Le bilan officiel publié par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) samedi dernier, soit neuf jours après l'entrée de la tempête tropicale Jude en terre malgache le 14 mars, fait état de cinq personnes décédées et de cent six mille sinistrés, dont soixante-dix-sept mille dans la région Atsimo Andrefana.

Une personne a perdu la vie lors du passage de Jude à Ambovombe Androy le 15 mars. Trois personnes sont décédées à Taolagnaro dans la région Anosy le lendemain, dont l'une est victime de l'écroulement de sa maison. La cinquième victime était un habitant de Befotaka, région Atsimo Atsinanana.

Sept régions du sud, vingt districts et cent quatre-vingt-dix-sept communes du pays ont été balayées par le système. cent six mille trois cent soixante-douze personnes sont sinistrées, dont soixante-dix-sept mille sept cent quatre-vingt-huit dans l'Atsimo Andrefana, environ vingt mille personnes dans la région Androy, neuf cents dans la région Atsimo Atsinanana et six mille dans la région Anôsy. Plus de cinq mille cases sont inondées, près de six mille cases endommagées et treize mille six cents détruites. Six cent quatre-vingt-treize salles de classe sont complètement détruites.

À Toliara, bien que des efforts soient menés pour évacuer les eaux stagnantes dans la ville, des points « noirs » restent irrésolus. Devant le stade Maître Kira, le soleil n'a pas suffisamment asséché la grande flaque. L'eau stagne depuis le portail du stade jusqu'à une cinquantaine de mètres vers la chaussée.

Le niveau de l'eau atteint jusqu'aux genoux, et les cyclopousses se renversent fréquemment avec leurs passagers en raison de la chaussée dégradée. À Besakoa, menant vers Ambohitsabo, une buse traverse la rue et semble être cassée. L'eau qui y déborde, ajoutée aux eaux de pluie, reste sur la chaussée, rendant presque impossible le passage.