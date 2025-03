Madagascar: Antsiranana - La frégate espagnole Reina Sofia prend le relais

Les navires de guerre étrangers se bousculent au port d'Antsiranana ces derniers temps. En une semaine, les navires Chaplin (français), Saksham (indien) ont fait escale, tour à tour, dans le port, et depuis samedi dernier, une frégate espagnole « Reina Sofia », F-84, a jeté l'ancre dans le port de la ville pour quelques jours. Ce, après avoir effectué seize patrouilles dans l'océan Indien.

Ce passage est aussi une belle occasion pour les deux cents dix marins à bord de partir à la découverte des richesses naturelles et culturelles de la région.

La frégate« Reina Sofía », F-84, est la quatrième de la classe « Santa María », qui constitue le 41e escadron d'escorte basé à Rota (Cadix). Au cours des trente années qui se sont écoulées depuis sa mise à l'eau, le navire a parcouru plus de « cinq cents miles », ce qui équivaut à plus d'un tour du monde pour chaque année de service.

Ainsi, l'escale de ce majestueux vaisseau espagnol dans la capitale du Nord, quel que soit l'objectif, fut un événement marquant, tant pour les autorités locales que pour la population.

Pour les Antsiranais, l'escale fut aussi un moment de fierté et d'intérêt, attirant de nombreux curieux venus admirer le navire et en apprendre davantage sur les coutumes et les pratiques maritimes espagnoles. En tout cas, il y aura toujours des échanges et des exercices avec la marine nationale malgache.

Les autorités malgaches ont profité de cette visite pour renforcer leurs liens avec des partenaires internationaux dans des domaines stratégiques, tout en soulignant l'importance d'un environnement marin sécurisé pour la région.

Cet événement a également permis d'enrichir le paysage culturel local, tout en soulignant l'importance des relations internationales pour le développement de la région. C'est pourquoi le pacha du navire, le capitaine de frégate Salvador Moreno Régil, a conduit une délégation chez le gouverneur Taciano Rakotomanga pour la traditionnelle visite de courtoisie.

Entouré des chefs militaires, regroupés au sein des Forces de défense et de sécurité Ankarana, ce dernier a souligné qu'Antsiranana est une ville qui entretient des relations de longue date avec l'Espagne, comme en témoigne la maîtrise de la langue espagnole par des jeunes Antsiranais. Non moins important sont les escales des bateaux de pêche espagnols (thoniers) qui approvisionnent en thons l'usine franche Pêche et Froid de l'océan Indien (PFOI).

Le numéro Un du gouvernorat de Diana espère que l'échange d'expériences entre les deux marines nationales contribuera à renforcer les capacités des marins malgaches à protéger la côte de la région, qui s'étend sur environ 500 kilomètres.

« Après avoir effectué une série de « patrouilles » dans de nombreux endroits, le bateau et l'équipage s'arrêtent un moment. Mais ce passage est l'occasion pour nous de découvrir les richesses et les paysages magnifiques de la région, ainsi que ses populations accueillantes», a affirmé le commandant du navire Reina Sofia. Ce dernier a invité, hier (lundi) dans la soirée, les autorités locales à visiter le grand navire et à participer à la réception qu'il organise avec les membres de son équipage.