Madagascar: Production de coco - Soavoanio réactive sa plantation

Soavoanio lance un plan de relance pour redynamiser la filière coco, affaiblie par la baisse de production. Replantation, modernisation et valorisation des produits visent à assurer sa pérennité.

Autrefois, la production de noix de coco à Soavoanio atteignait 15 millions d'unités par an. Aujourd'hui, ce chiffre a chuté à 7 millions. Dans la région Sava, où le cocotier est au coeur de l'économie locale, Soavoanio s'engage à redonner un nouvel élan à une filière en difficulté. La production de noix de coco a fortement diminué ces dernières années.

Cette baisse s'explique par le vieillissement des cocotiers et la diminution progressive des plantations. Cette chute de la production menace l'ensemble de la filière et inquiète les agriculteurs locaux. « Nos arbres sont épuisés. Nous n'avons pas les moyens de replanter assez rapidement », explique un cultivateur de Sambava.

Pour inverser la tendance, Soavoanio a lancé un plan de renouvellement des plantations. L'entreprise prévoit d'introduire de nouvelles variétés de cocotiers. Celles-ci seront plus résistantes et plus productives. Ce programme s'accompagne d'une modernisation des techniques agricoles. L'objectif est d'optimiser la gestion des exploitations et de garantir une production plus efficace. L'entreprise veut également préserver l'environnement grâce à des méthodes plus durables.

Valorisation

Ce plan de relance s'étendra sur une période de 10 à 15 ans, offrant un véritable espoir pour toute la filière. L'engagement des producteurs et le soutien des autorités sont essentiels pour mener à bien cette transformation. Le but est de sécuriser l'avenir du secteur et d'assurer sa croissance à long terme.

Soavoanio ne mise pas uniquement sur l'augmentation de la production. L'entreprise souhaite également développer la transformation des produits issus du cocotier. L'huile, la fibre et le lait de coco sont des ressources précieuses, et leur exploitation peut offrir de nouvelles opportunités économiques. « Il ne s'agit pas seulement de produire plus de noix. Nous devons aussi en tirer un meilleur profit en exploitant toutes ses richesses», explique un responsable de l'entreprise.

Cette approche vise à renforcer la valeur ajoutée du coco malgache sur le marché national et international. Soavoanio ambitionne d'accroître la production d'huile de coco. Elle souhaite également encourager le développement de l'artisanat à base de coques de noix et la création de nouveaux produits alimentaires.

Le gouvernement accompagne cette dynamique de relance. Le 22 mars, une visite officielle a eu lieu sur le site de production, en présence du ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Ralambofiringa, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Leur soutien témoigne de l'importance stratégique de cette filière pour l'économie du pays. Il souligne aussi la nécessité d'investir dans son développement.

L'entreprise détient 60 % du marché national du coco. Elle exploite 5 000 hectares de cocoteraies. Grâce à ces initiatives, Soavoanio ne cherche pas seulement à retrouver ses niveaux de production d'antan. Elle veut aussi construire une filière plus moderne et plus rentable. L'objectif est de garantir un avenir durable aux nombreux travailleurs qui en dépendent.