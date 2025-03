Gabon: Journée internationale des forêts - Sensibilisation des enfants à la gestion durable de la faune et des forêts à Ndékabalandji

À l'occasion de la Journée internationale des forêts, le programme Sustainable Wildlife Management (SWM), financé par l'Union Européenne et mis en oeuvre par la FAO, le CIRAD et le MINEF via la Direction Générale de la Faune et des Aires Protégées (DGFAP), a organisé une activité de sensibilisation en collaboration avec la communauté partenaire de Ndékabalandji et le cantonnement des Eaux et Forêts de Lastourville.

L'événement, qui a rassemblé 70 élèves de l'école catholique privée de Ndékabalandji, s'est articulé autour de trois thèmes interconnectés : la gestion durable de la faune, la reconnaissance des arbres et des animaux, et la chaîne alimentaire.

Les enfants ont pris part à plusieurs jeux éducatifs conçus pour renforcer leur compréhension de la gestion durable des ressources forestières. Afin de proposer des activités ludiques et adaptées, l'équipe projet a bénéficié de l'expertise de l'entreprise Bioviva.

Le jeu du singe SWM Gabon a plongé les enfants dans un rôle immersif où certains incarnaient des singes cherchant de la nourriture dans la forêt, tandis que d'autres jouaient le rôle de chasseurs. Cette mise en situation leur a permis de mieux comprendre la gestion des ressources alimentaires et la conservation de la faune.

Le jeu Bioviva Qui se cache ? a exercé leur mémoire en les aidant à reconnaître et à identifier différentes espèces animales. Enfin, le jeu Bioviva Animaux extraordinaires leur a permis de découvrir de manière ludique les caractéristiques des animaux, telles que leur poids, leur taille ou encore leur période de gestation.

Pour encourager la scolarisation et accompagner l'éducation environnementale,71 kits scolaires ont été distribués. 15 kits complets comprenant un sac, un stylo, un crayon, une gomme et deux cahiers ont été remis aux élèves, ainsi que 56 kits simples contenant deux cahiers, un stylo, un crayon et une gomme. L'école a également reçu du matériel didactique comprenant deux rames de papier, dix livres et deux paquets de craie.

Depuis son lancement au Gabon, le programme SWM a obtenu des résultats significatifs en matière de conservation et de gestion durable de la faune sauvage. Un système de suivi des espèces animales et des activités de chasse a été mis en place en collaboration avec les communautés locales. Des centaines de chasseurs ont été sensibilisés et formés à des pratiques plus durables, réduisant ainsi l'impact de la chasse sur les populations animales.

Le programme a soutenu la mise en place d'associations locales chargées de relayer les messages de conservation et de gestion durable de la faune. Les capacités des institutions locales et des communautés ont été renforcées à travers des activités de sensibilisation comme celle organisée aujourd'hui. Enfin, l'utilisation de ressources alternatives a été promue afin de réduire la pression sur la faune sauvage.

La journée a été également marquée par la participation d'acteurs engagés dans la protection de la faune, dont la brigade faune de Ndangui et l'ONG Conservation Justice, qui travaille activement à la sensibilisation des communautés et à la préservation des espèces menacées.

Cette collaboration a déjà permis de sensibiliser plus de 7 350 élèves à la préservation de la faune et de la flore dans plusieurs régions du Gabon. Micheline Elogh'Asseko, responsable du volet social et relation extérieur du projet SWM- Gabon a souligné : "Nous travaillons avec les communautés pour les aider à mieux comprendre l'importance de la conservation. Cette journée a été l'occasion de transmettre aux enfants des connaissances essentielles sur les écosystèmes forestiers et les espèces qui les peuplent."

Cette activité marque une première collaboration entre le SWM Programme et la brigade faune pour un événement de cette ampleur, ouvrant la voie à d'autres initiatives en faveur de la conservation et de l'éducation environnementale au Gabon.