Madagascar: Mobilisation de la diaspora - Dix projets retenus pour Boeny

Le programme d'appui à la mise en oeuvre de la Lettre de politique nationale d'engagement de la diaspora (LPNED) malgache est financé par l'Agence française de développement (AFD). Dans le cadre du projet Tantsoroka ho an'ny Diaspora (TADY), un appel d'offres a été lancé depuis le 12 mars en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères.

Dix associations dans la région Boeny ont répondu à l'appel et ont présenté leurs dossiers. L'entretien et le briefing ont débuté le 18 mars dernier à Mahajanga, au bloc administratif d'Ampisikina. Cette initiative a été dirigée par Marcellin Randriambololona, directeur de la valorisation des potentialités économiques de la région Boeny, qui est responsable de l'appui technique aux organisations, ONG et acteurs de la société civile impliqués dans des projets de développement.

« Nous avons sollicité un financement pour la réalisation du projet TADY. Les dix porteurs de projets présenteront des initiatives visant à valoriser la région. Ils sont liés à l'agriculture, à l'élevage, au commerce, à la santé, à la biotechnologie ainsi qu'au social et à l'éducation », a expliqué le directeur.

Selon un document officiel du ministère des Affaires étrangères, depuis le début des années 1990, le nombre de migrants internationaux en provenance de Madagascar est en constante augmentation.

« Estimé à cinquante-huit mille personnes en 1990, il est évalué à 170 000 25 ans plus tard, pour atteindre cent quatre-vingt-quatre mille sept cent soixante-deux individus en 2020 La France reste de loin le principal pays d'accueil de la diaspora malgache, représentant 84 % de celle-ci ».

La croissance continue de l'émigration depuis Madagascar s'accompagne également d'un accroissement des transferts monétaires au cours des dernières années. Estimés à 4 millions de dollars US en 1990, ces transferts formels atteignent 327 millions en 2015, puis 440 en 2022, soit près de 4 % du PIB.

Tenant compte du potentiel de la diaspora en termes de contribution au développement socio-économique du pays, les autorités ont élaboré une réponse politique et institutionnelle ambitieuse. Celle-ci a été officialisée le 17 février 2021 par l'adoption d'une Lettre de Politique Nationale d'Engagement de la Diaspora malagasy (LPNED), qui porte une vision jusqu'en 2030.

Cette politique entend « établir une relation mutuellement bénéfique entre l'État de Madagascar et la diaspora malgache, prenant en compte les besoins et aspirations des Malgaches à l'étranger et qui favorise leur implication dans le développement durable du pays. »

La valorisation du capital social, culturel, économique et financier de la diaspora sera au coeur de la seconde composante du projet (volet développement local). Une facilité de cofinancement permettra de concrétiser des partenariats associant acteurs de la diaspora et acteurs locaux autour de projets d'investissements productifs.