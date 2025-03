Madagascar: Grogne contre les coupures de courant

Les clients de la société de production et de distribution d'eau et d'électricité (Jirama) haussent le ton. Les coupures d'électricité sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues, ces derniers jours. « Le courant est coupé chaque nuit et jusqu'au petit matin, depuis quelques jours.

Ces coupures ne figurent pas sur la page d'information de la Jirama, mais la Jirama doit nous avertir, car nous avons un travail à faire pendant la nuit», lance Kanto Fitahiantsoa, une habitante d'Ambohimangakely, hier. La colère a été à son comble pour les supporters de l'équipe des Barea, hier. Trente minutes avant le match, le courant n'était pas encore rétabli à l'Est d'Antananarivo.

Des coupures surviennent également le jour, dans le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA). Des usagers se demandent s'il ne s'agit pas de délestage. « Nous avons l'impression que c'est le délestage qui revient, étant donné la durée de la coupure pendant la nuit et le fait qu'elle continue presque chaque nuit, ces derniers jours», indique un client de la Jirama.

La Jirama a expliqué que la coupure de courant survenue à l'Est et au Nord d'Antananarivo, était due au déclenchement des lignes électriques. Elle précise que les techniciens ont été en intervention pour examiner les lignes et rechercher les causes.

Elle précise qu'il n'y a pas de délestage actuellement. Andekaleka tournerait à plein régime, avec une capacité de 112 MW, en ce jour.