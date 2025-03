Afrique: Les coulisses du digital - Un projet pour révéler les secrets de la réussite dans le continent

Former, accompagner et transformer les mentalités pour réussir à l'ère du digital. Face aux défis rencontrés par les entrepreneurs africains dans la promotion de leurs produits et la valorisation de leurs marques, la Malgache, Mendie Ramaroson et la Marocaine, Nayla Terchague ont lancé une initiative audacieuse : Les coulisses du digital. Cette masterclass sans filtre vise à transmettre aux entrepreneurs africains les compétences nécessaires pour s'adapter aux réalités numériques actuelles, en valorisant les talents culturels locaux et en surmontant les obstacles spécifiques au continent.

Ce projet de formation est né d'un constat axé sur les entrepreneurs africains, en réponse aux difficultés rencontrées par les Malgaches dans la valorisation de leurs créations, notamment artisanales et culturelles. Bien que Madagascar regorge de talents et de savoir-faire dans des domaines comme l'artisanat et la promotion culturelle, la transition vers le digital reste un défi majeur.

« Les coulisses du digital» a donc pour objectif de former et d'accompagner les entrepreneurs en leur apportant les connaissances et les outils nécessaires pour réussir dans un monde de plus en plus digitalisé. Contrairement aux initiatives commerciales classiques, ce projet est avant tout axé sur le partage de savoirs et l'accompagnement vers la réussite, en tenant compte des ressources et des spécificités africaines.

Le projet a débuté à Casablanca, mais les fondatrices espèrent pouvoir organiser cette année, durant les mois de juillet et août, trois jours de formation complète à Antananarivo. Leur ambition est de partager leur savoir-faire pour aider les entrepreneurs malgaches à surmonter les obstacles économiques et numériques, dans une démarche solidaire et bienveillante.

Mendie Ramaroson souligne l'importance d'un changement de mentalité pour atteindre la réussite :

« Notre spécificité ne réside pas seulement dans les compétences, mais surtout dans la mentalité. À Madagascar, nous avons du talent, mais nous devons arrêter de chercher des responsables ou blâmer les autres pour notre situation. Même les plus grandes entreprises comme Amazon ont commencé dans un garage. Tout le monde peut réussir, il suffit de commencer quelque part et de ne pas se chercher d'excuses. »

Le choix du terme Les coulisses n'est pas anodin. Il évoque l'envers du décor, les secrets de la réussite qui, tout comme les coulisses d'un spectacle, jouent un rôle fondamental dans la réussite finale.

Avec cette masterclass, Mendie Ramaroson et Nayla Terchague souhaitent insuffler une nouvelle dynamique entrepreneuriale en Afrique, où persévérance et adaptation aux réalités digitales sont les clés du succès.