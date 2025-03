Madagascar: Tifany B - 'Mon mari m'a inscrite à The Voice sans me prévenir'

Tifany B, une Malgache, fait sensation dans la 14e saison de The Voice en France. À 32 ans, cette mère de famille autodidacte a surpris le jury en interprétant « Rivers of Babylon » de Boney M.

Originaire d'Antsohihy, Tifany B, de son vrai nom Bihavana Fabiennoylla a marqué les esprits lors des auditions à l'aveugle de la 14e saison de The Voice, diffusée samedi dernier sur TF1. À 32 ans, cette chanteuse autodidacte, installée en France, a interprété Rivers of Babylon du groupe Boney M, séduisant le jury et décrochant sa place pour la suite de l'aventure.

Son parcours jusqu'à l'émission tient de l'imprévu. « Mon mari m'a inscrite à The Voice sans me prévenir. Je n'étais pas du tout partante, je n'aime pas les concours de chant et, en 2023, je n'étais même pas disponible. Les organisateurs m'ont demandé de rappeler en 2024, mais n'ayant pas donné suite, ils m'ont contactée en juillet pour participer à la sélection directement à Paris. Ce geste m'a beaucoup touchée, alors j'ai accepté », raconte-t-elle lors d'un entretien téléphonique.

Un single

Installée à Nîmes depuis 2019, Tifany B chante depuis plus d'une décennie. Elle débute en 2012 sur la scène du Taxi Be, à Nosy Be, avant de poursuivre à Mayotte en 2015, puis en métropole. Aujourd'hui, elle vit de sa passion grâce à une auto-entreprise spécialisée dans l'animation musicale. « J'ai une auto-entreprise dans l'animation, donc je vis de la musique en France en chantant dans différents lieux : restaurants, mariages et autres. J'ai également un groupe avec six musiciens, spécial Tribute Tina Turner, qui tourne partout en France », précise-t-elle.

Polyglotte, elle interprète des morceaux dans dix-huit langues et dialectes, sans avoir jamais fréquenté une école de musique. En parallèle de sa participation à The Voice, elle poursuit ses projets artistiques. « Mon single Forces of Spirit, sorti en 2024, est déjà disponible sur toutes les plateformes, et j'ai aussi sorti un EP à Mayotte en 2018 avec le clip Mayotte I Love You. Je veux continuer à me produire sur scène partout dans le monde, tout en faisant découvrir mes origines malgaches », confie-t-elle.

Elle prépare également la publication d'un récit autobiographique, Moi, Tifany B. Des rizières à la scène !, dans lequel elle revient sur ses vingt premières années à Madagascar.

Malgré le trac, son passage sur le plateau de TF1 a été un moment fort. « C'était magique, et quand Florent Pagny s'est retourné, j'ai ressenti un soulagement et une joie immense, car je rêvais de travailler avec lui », conclut-elle.