Afrique: Ahmed El-Kass (Égypte) - 'Notre objectif est de remporter la Coupe d'Afrique des Nations U-17 CAF TotalEnergies'

La sélection égyptienne U-17 fera son retour en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations U-17 CAF TotalEnergies, après une absence qui dure depuis l'édition organisée au Rwanda en 2011. Ce retour a été rendu possible grâce à sa qualification obtenue en dominant les éliminatoires de la zone de l'Union Nord-Africaine de Football (UNAF).

Les supporters égyptiens placent de grands espoirs en cette génération de jeunes Pharaons, espérant ainsi tourner la page des déconvenues passées et briller dans cette édition qui se déroulera au Maroc du 30 mars au 19 avril 2025.

Dans un entretien accordé au site CAFonline.com, le sélectionneur égyptien Ahmed El-Kass revient sur les préparatifs de son équipe pour cette échéance continentale. Ancienne gloire du football égyptien dans les années 1980 et 1990 avec des clubs prestigieux tels qu'Al-Olympi, le Zamalek et Al-Ittihad Alexandrie, il fut également l'un des cadres de la sélection nationale lors de la Coupe du Monde 1990 en Italie. Aujourd'hui, il ambitionne d'écrire une nouvelle page de l'histoire avec la sélection U-17.

Comment se déroulent les préparatifs de l'Égypte pour la Coupe d'Afrique des Nations U-17, Maroc 2025 CAF TotalEnergies ?

Nos préparations avancent de manière très satisfaisante. Nous avons veillé à organiser plusieurs stages de préparation ces derniers mois, en particulier depuis la fin des éliminatoires de la zone UNAF qui se sont déroulées au Maroc. Nous avons disputé plusieurs matches amicaux de haut niveau, ce qui nous a permis de tester différents joueurs que nous suivions avec attention. L'objectif est d'injecter du sang neuf au sein de l'effectif et de tirer le maximum de bénéfices de la liste retenue pour cette compétition.

Après 14 ans d'absence, l'Égypte retrouve cette compétition pour la quatrième fois de son histoire. Comment appréhendez-vous ce tournoi ?

Cette génération est consciente de l'opportunité historique qui se présente à elle. Elle a la possibilité d'écrire une nouvelle page du football égyptien. La compétition sera difficile, car toutes les équipes en lice visent le titre et une qualification pour la Coupe du Monde U-17. C'est pourquoi j'ai multiplié les échanges avec mon staff technique et mes joueurs pour leur rappeler l'importance de cette phase finale. Nous devons nous préparer avec rigueur et ne laisser place à aucune approximation, afin d'être compétitifs à chaque rencontre.

Quel regard portez-vous sur le niveau du football des jeunes en Afrique ?

Le football africain est en constante évolution, et cela me réjouit profondément. Ce développement renforce la compétitivité des compétitions, qu'il s'agisse des clubs ou des sélections nationales. Selon moi, les progrès réalisés commencent à porter leurs fruits, comme en témoigne l'afflux de jeunes talents africains vers les clubs européens. Non seulement ces joueurs rejoignent des formations de renom, mais ils en deviennent aussi des éléments clés, au point que leur absence peut impacter considérablement les performances de leurs équipes.

Quels sont les objectifs de l'Égypte dans cette compétition ?

Chaque fois qu'une sélection égyptienne participe à un tournoi, l'objectif premier est toujours de décrocher le titre. Nous sommes pleinement conscients du niveau relevé de cette CAN U-17 CAF TotalEnergies, d'autant plus que notre groupe comprend des adversaires redoutables tels que le Burkina Faso, l'Afrique du Sud et le Cameroun. Ce sont des nations qui possèdent une solide tradition footballistique sur le continent. Nous avons minutieusement étudié chaque équipe afin d'identifier leurs points forts et leurs faiblesses, et nous nous emploierons à décrocher la victoire à chaque match.

Quel message adressez-vous à vos joueurs avant l'entame du tournoi ?

Travaillez sans relâche pour défendre le prestige du football égyptien. Cette compétition est une vitrine qui vous permettra de vous illustrer et d'ouvrir les portes du football professionnel, notamment dans les plus grands clubs européens.

Un mot pour les supporters égyptiens ?

Les supporters égyptiens ont toujours été présents aux moments décisifs. Leur soutien inconditionnel constitue une motivation inestimable pour nos joueurs. J'espère qu'ils seront à nos côtés tout au long de cette compétition, comme ils l'ont toujours été au fil des années.