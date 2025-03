Cameroun: Le triomphe d'une justice aux ordres dans l'affaire Queen Fish à Douala

On croyait le dossier relatif à l'affaire Queen Fish clos depuis l'audience du 20 mars 2025 à la Cour suprême après 17 années de procédures judiciaires.

Au cours de celle-ci, la haute juridiction a jugé irrecevable le pourvoi en cassation du Conseil du plaignant, le Sénateur Célestin Ketchanga.

Elle a évoqué le fait selon lequel un des moyens développés par ce dernier n'avaient pas suffisamment d'éléments pour prospérer. Malgré l'instance de l'un des avocats, Me Nguefack, qui a démontré que les moyens versés au dossier étaient suffisants pour pousser la collégialité à sortir l'affaire du rôle, afin de leur permettre de l'étudier au fond.

Après deux heures d'échanges, les magistrats de cette haute Cour ont décidé de fermer les yeux sur ces éléments en s'appuyant sur l'Article 53 portant création de la Cour suprême pour rejeter le pourvoi, confirmant ainsi la dernière décision autour de cette affaire.

Une décision sans surprise selon les proches du concerné, compte tenu de la casquette de membre du gouvernement de l'accusée, Mme Célestine Ketcha Courtès depuis 2019. Il lui est reproché d'avoir usé de stratagèmes et d'entourloupe pour abuser des biens de la société qu'elle avait la lourde responsabilité de gérer en qualité de directrice générale au moment des faits.

Le plaignant quant à lui n'entend pas baisser les bras. Il reste déterminé à faire triompher la vérité. Parce qu'au-delà de la Cour suprême, il y a d'autres voies de recours. Pour lui, la justice doit rester juste malgré la qualité des acteurs au box des accusés. Donc la messe n'est pas encore dicte.

Mais pour comprendre les accusations qui pèsent contre dame Courtès, il faut remonter à la journée du 05 mai 2007. Selon nos sources, dans une lettre adressée à Monsieur le Directeur général du Port autonome de Douala, portant sur l'introduction de Queen Fish Cameroon Sarl, la directrice générale de Queen Fish Company SA va laisser entendre à ce dernier que Queen Fish Cameroon Sarl est une société soeur de Queen Fish Company SA, créée pour répondre aux préoccupations du gouvernement camerounais quant à l'approvisionnement du marché camerounais en quantité et en qualité en rapport avec le pouvoir d'achat des Camerounais.

Dans la suite de la correspondance, Célestine Ketcha Courtès directrice général de Queen Fish Company SA demande au directeur général de Port autonome de Douala que la concession des installations frigorifiques de cette structure, au lieu d'être attribuées à Queen Fish Company SA comme initialement demandé par ses actionnaires, soient plutôt attribuées à Queen Fish Cameroon Sarl qu'elle venait de créer dans le dos de ses employeurs.

C'est donc ainsi qu'avec une intelligence qui frise l'entourloupe, dame Courtès a réussi à faire mettre en liquidation Queen Fish Company SA qu'elle avait pourtant la charge de gérer comme directrice générale, pour faire émerger une nouvelle société concurrente à celle-ci, Queen Fish Cameroon Sarl. Ainsi, Queen Fish Company SA, un fleuron de la distribution des poissons congelés, avec plus de 650 millions de Fcfa dans ses caisses au moment de cette opération de trahison, est devenu du jour au lendemain, Queen Fish Cameroon Sarl, une structure bis, documents à l'appui, montée dans la clandestinité, pour reprendre le juteux marché, utilisant au passage tout le patrimoine de l'autre entreprise.

Précisons qu'elle a réussi cette prouesse sans que les principaux actionnaires que sont l'honorable Célestin Ketchanga, son employeur depuis African Business Company et des Indiens de Barneville International, en soient notifiés.

Pourtant les deux actionnaires détenaient à eux seuls 90% des parts de la Société Queen Fish Company SA et 10% d'apports en industrie pour Ketcha Courtès. Pour atteindre ses objectifs selon l'accusation, Célestine Ketcha Courtès a utilisé le compte domicilié à Union Bank of Cameroon que Célestin Ketchanga avait ouvert pour prévenir les moments difficiles de Queen Fish Company SA, fort de la délégation de signature qu'il lui avait été donné.

Condamnée par le Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, le 03 juillet 2011, pour « Abus de biens sociaux, usage de faux en écriture » et à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis de trois ans, assortie du versement de la somme de 600 millions Fcfa à Célestin Ketchanga, au titre de dommages et intérêts, avec près de 30 millions de Fcfa de dépens, elle sera de nouveau condamnée le 08 janvier 2015 par la Cour d'appel du Littoral qui statuait en matière correctionnelle en son audience publique, à payer à Célestin Ketchanga la somme de 15 millions de Fcfa en réparation du préjudice moral. Une décision qui ne va pas plaire au plaignant qui s'est pourvu en cassation. C'est ainsi que l'affaire sera portée à la cour suprême qui a choisi de renvoyer le dossier au Tribunal de Première Instance.

Mais entre temps, Mme Ketcha Courtès elle est portée à la tête du Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain le 4 Janvier 2019. Une nomination inattendue qui viendra porter un grand coup de massue au plaignant. C'est ainsi qu'elle ne se présentera plus au procès malgré l'insistance du Conseil du principal plaignant. Bien au contraire, elle sera déclarée non coupable en première et en Appel le 03 août 2021. Et avec l'énergie d'un forcené, M. Célestin Ketchanga va se pourvoir en cassation dans l'espoir que la vérité triomphera. Mais hélas ! Son pourvoi a purement et simplement été jugé irrecevable. Malgré cette décision, le plaignant n'entend pas se laisser faire.

Affaire à suivre !