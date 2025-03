Afrique: Rsaweb Cape Town Triathlon (23 mars) - Vainqueur chez les juniors, Toulet réalise les minima pour les championnats d'Afrique

Engagé dans un triathlon sprint dimanche dernier, à Cape Town, en Afrique du Sud, le Mauricien Adrien Toulet a pris la première place chez les juniors. Son temps d'une heure, 00 minute et 51 secondes sur la distance sprint lui permet de réaliser les minima requis par la Fédération Mauricienne de Triathlon (FMTri) pour prendre part aux Championnats d'Afrique de triathlon à Nelson Mandela Bay (4-6 avril), Afrique du Sud.

Le 23 mars est une date qu'Adrien Toulet n'est pas près d'oublier. À Cape Town, sur la distance sprint (750 m natation - 20 km vélo - 5 km de course à pied), il a pris la première place chez les juniors avec plus de 5 minutes d'avance sur le second, ce qui est énorme. Les minima requis par la Fédération Mauricienne de Triathlon pour qu'un junior se qualifie - sur la distance sprint - pour les championnats d'Afrique en avril prochain, sont d'une heure et 04 minutes. Or, au Rsaweb Cape Town Triathlon, dimanche dernier, Adrien Toulet les a largement atteints en arrêtant le chrono à 1 hr 00 min et 51 sec.

Alain St-Louis, président de la FMTri ne tarit pas d'éloges sur le sociétaire de l'académie des Sports de Stellenbosch en Afrique du Sud. «Nous sommes très heureux de la performance d'Adrien Toulet. Qu'il l'ait emporté chez les juniors en Afrique du Sud est quelque chose d'extraordinaire. Qu'il ait pu le faire tout en réalisant les minima sur la distance sprint démontre sa grande persévérance et sa détermination. S'il continue à performer, nous serons heureux de le voir briller au niveau continental. Nous l'encourageons à poursuivre sa préparation. Il peut compter sur le soutien de la FMTri», déclare Alain St-Louis.

Pour en revenir à la course, il est bon de savoir qu'Adrien Toulet a fini 2e au scratch de la course en sprint dans la catégorie Open derrière le senior Dylan Nortje, d'Afrique du Sud qui a terminé presque 1 minute avant le Mauricien (temps: 59 minutes, 41 secondes). Les deux triathlètes sont sortis en même temps de l'eau. Après la transition, Adrien Toulet a bouclé les 20 km de vélo «les plus rapides de sa carrière».

«C'est ma préparation en Afrique du Sud qui me permet de m'améliorer en triathlon. J'ai pris part à beaucoup de compétitions en Afrique du Sud et cela m'a donné l'opportunité de mieux gérer les transitions durant mes courses et à reproduire les mêmes efforts à chaque course», affirme le Mauricien. Celui-ci dit avoir également été très rapide en course à pied. Malheureusement, le Sud-Africain était, lui aussi, en très grande forme. «J'ai couru très vite également. Mais Dylan Nortje a été plus fort que moi en course à pied», reconnaît Adrien Toulet.

Cela dit, s'il est vrai qu'il a terminé deuxième au scratch en sprint, le Mauricien s'est toutefois octroyé la première place chez les juniors devant Steffan Hillbrand (1 heure, 06 minute et 24 secondes) et Regan Wille (1 heure, 10 minutes et 54 secondes).

Résultats

Chez les juniors :

1.Adrien Toulet - 1 heure, 00 minutes et 51 secondes.

2.Steffan Hillbrand - 1 heure, 06 minutes et 24 secondes.

3.Chad Uys - 1 heure, 10 minutes et 54 secondes.

Au scratch, en OPEN :

1.Dylan Nortje (catégorie Open) - 59minutes et 41 secondes.

2.Adrien Toulet (Junior)- 1 heure, 00 minutes et 51 secondes.

3.Steffan Hillbrand (Junior)- 1 heure, 06 minutes et 24 secondes.

4.Chad UYS (Open) - 1 heure, 06 minutes et 37 secondes.