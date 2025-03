Ile Maurice: Le «junior minister» Dhaneshwar Damry monte en puissance

Le junior minister aux Finances, Dhaneshwar Damry, gagne en influence avant la présentation du Budget 2025-26. Il est appelé à présider un comité de pilotage de haut niveau (High-Level Steering Committee) pour suivre le programme gouvernemental.

Le comité se réunira régulièrement selon un calendrier établi. Il est composé de huit membres, issus du secteur public et du bureau du Premier ministre (PMO), dont Kailash Ruhee, qui signe son grand retour au PMO, et Kris Valaydon, collaborateur de l'express, qui se retrouve propulsé dans les hautes sphères gouvernementales.

Dhaneshwar Damry ne manque pas de saluer la confiance du Premier ministre : «C'est une grande responsabilité. Nous devons établir des ponts entre les ministères pour avancer de manière coordonnée vers la réalisation de nos objectifs.» Il a précisé que chaque entité devra se doter d'indicateurs clés de performance (KPI) pour mesurer ses résultats.

«Nous nous sommes engagés envers les citoyens mauriciens à réaliser notre programme pour améliorer leur bien-être et construire un pont vers l'avenir. Je compte sur le comité pour veiller à l'efficacité de notre action», a déclaré le Premier ministre, Navin Ramgoolam, dans le communiqué émis hier. Le chef du gouvernement s'est engagé à rendre compte publiquement des progrès réalisés tous les 100 jours environ.

Composition du comité:

· Président : Dhaneshwar Damry, junior minister aux Finances

· Vice-président : Suresh Chundre Seebaluck, secrétaire au Cabinet et chef de la fonction publique

· Membres :

Anandsing Acharuz, secrétaire financier par intérim Un représentant du ministère des Services financiers et de la Planification économique Kailash Ruhee, conseiller au PMO Jean Désiré Gilbert Gnany, conseiller économique en chef au PMO Dr Kris Valaydon, avocat et conseiller au PMO Soondaree Devi Soburun, secrétaire permanente adjointe, responsable du secrétariat du comité

Mandat du comité:

Le comité devra soutenir les instances gouvernementales dans la mise en oeuvre des mesures du programme, assurer le suivi et la supervision, identifier les obstacles, promouvoir la collaboration interinstitutionnelle, fixer des échéanciers et des KPI (indicateurs clés performance), et informer le Conseil des ministres de l'état d'avancement des projets via le Bureau du Premier ministre.

Portrait croqué vif : L'ambition en silence

Dhaneshwar Damry avance dans le silence des grandes manoeuvres, avec ce regard doux des ambitieux que la vie n'a jamais surpris. On le disait chouchou, on le murmurait héritier ; aujourd'hui, il se tient au coeur du pouvoir, président du comité de pilotage du programme gouvernemental, chef d'orchestre d'une partition écrite à quatre mains, la sienne et celle de Navin Ramgoolam.

Dhaneshwar Damry n'a pas l'épaisseur rugueuse des vieux militants rouges, ni leurs colères, ni leur usure. Il est lisse, il est neuf, il semble formaté pour l'avenir. Il parle blockchain comme d'autres lisaient les grands discours de Curé. Ses mots viennent du monde de l'entreprise, des grandes écoles, de la stratégie digitale. Il a troqué les réunions de cellule pour des plans en quatre temps. Et pourtant, il est là, à la tête d'un comité gouvernemental, sans même être ministre à part entière du Cabinet. Une nomination discrète, mais radicale. Comme une flèche décochée sans bruit, et qui vise loin.

Ramgoolam, vieux lion politique, n'a rien perdu de son flair : il prépare. Il façonne. Il cultive, à l'ombre du tumulte, une relève, peut-être même un successeur, en caressant les autres prétendants dans le sens du poil.

Damry ne parle pas ; il agit dans l'ombre. Il ne revendique rien ; il engrange. Il n'a jamais dit qu'il voulait être Premier ministre, mais tout en lui - son aplomb apparent, son parcours méconnu, sa caste même - semble murmurer que cela lui est dû, au nom d'une logique politicienne qui nous dépasse.

Déjà, les jalousies s'aiguisent. Les seconds couteaux du PTr rongent leur frein, depuis qu'il a accompagné Ramgoolam en Inde pour se faire soigner du Covid-19. Les partenaires de l'Alliance du changement s'interrogent. Certains rient jaune, d'autres sourient en coin. Car derrière le visage poli du technocrate, on sent l'homme de réseau, celui qui reçoit discrètement, qui tisse, qui prépare.

Mais attention - la politique mauricienne ne pardonne pas aux jeunes Icare qui s'approchent trop vite du soleil rouge. Damry le sait, sans doute. Et c'est pourquoi, au lieu de voler, il construit patiemment son avion. Il ne se donne pas, il s'impose. En silence. Pour l'instant.