Sénégal: Souveraineté économique - Le Mouvement des entrepreneurs du pays apporte sa contribution

Le Mouvement des entrepreneurs du Sénégal (Mes) a tenu samedi, 22 mars 2025 à Dakar, son assemblée générale ordinaire qui a réuni ses membres, des acteurs économiques, ainsi que des représentants des institutions publiques et privées, afin d'échanger sur les défis et les opportunités liés à l'entrepreneuriat et à la souveraineté économique du Sénégal.

Dans leurs actions menées durant l'année écoulée cette organisation qui regroupe des entrepreneurs hommes et femmes, avec une représentation significative de jeunes, a organisé avec ses partenaires, des séances de renforcement des capacités de ses membres. Il ressort de leur assemblée que les membres ont suivi, entre autres, des formations sur la production et la transformation des produits locaux. Ils ont, également, formés sur le "contenu local".

Le Mes a également mené des plaidoyers auprès des pouvoirs publics dans le but de contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires au Sénégal. Le président du mouvement, Cheikh Ahmadou Bamba Sylla, a relevé, comme défis, un accès difficile aux financements et un manque de synergie au sein des entrepreneurs.

Dans son plan d'actions 2025-2027, le Mouvement des entrepreneurs du Sénégal compte mettre en oeuvre quatre programmes stratégiques que sont le programme "Tokk Tekki", le programme "Dolel", le programme "Saïtu" et le programme "And Jappo". A travers ces programmes, le Mes ambitionne de maintenir les jeunes au pays en leur incitant à l'entreprenariat avec un « accompagnement technique et financier ».

Ces programmes visent également l'autonomisation des femmes et des jeunes avec la « construction d'une maison de l'entreprenariat à Dakar qui aura des représentations au niveau des huit pôles » prévus dans le plan national de développement du président Bassirou Diomaye Faye dont l'élection au pouvoir aura une année ce jour, 24 mars 2025.

Le président Sylla a invité les nouveaux tenants du pouvoir à accompagner davantage le secteur privé en améliorant l'environnement des affaires et l'accès aux services des Structures d'appui et d'encadrement (Sae).

Le présentant de la direction en charge des Petites et moyennes entreprises (Pme) a magnifié la contribution des entrepreneurs à la « densification de notre tissu économiques ». M. Carvalho a rassuré les membres du Mes quant à l'accompagnement des autorités avec notamment le renforcement d'un environnement favorable à la création des entreprises.

Par ailleurs, le représentant de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (Cciad) a réitéré leur engagement à accompagner les entrepreneurs à la création des entreprises et à la promotion des activités commerciales, industrielles.

Mamadou Ba a souligné qu'un partenariat qui « verra le jour dans les semaines à venir » permettra d'accompagner les membres du Mes dans la formalisation avec un programme de certification des entreprises, et dans l'accès aux financements ainsi au renforcement des capacités.