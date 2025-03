Le bégaiement est un trouble de la fluence verbale qui se manifeste par des répétitions involontaires de sons, de syllabes ou de mots, ainsi que par des prolongations et des blocages qui donnent l'impression d'un effort pour parler. Il perturbe la fluidité du discours et peut apparaître dès la petite enfance. Une prise en charge précoce permet d'en limiter l'aggravation et de réduire les risques de rechute.

Le bégaiement désigne un trouble complexe de la parole : il altère la fluidité verbale normale et l'enchaînement du discours. Il peut se traduire par des répétitions involontaires ou encore l'allongement de sons ou de syllabes. Il est souvent accompagné de pauses et de blocages. Ce trouble de l'élocution peut être accompagné de pauses involontaires, de crispations du visage ou encore de contractions musculaires. Son apparition est souvent influencée par des facteurs tels que l'anxiété sociale, les antécédents familiaux ou un retard dans l'acquisition du langage.

Il survient généralement entre 18 mois et 9 ans, mais peut aussi apparaître à l'âge adulte, notamment après un traumatisme. On distingue plusieurs types de bégaiement. Il y a le bégaiement clonique qui est la répétition de syllabes ou de sons, le bégaiement tonique qui est l'impossibilité d'émettre certains sons ou syllabes, débloquée brutalement par l'émission du mot ; le bégaiement toniclonique : des blocages répétés et incontrôlables de la parole.

Les deux premières formes de bégaiement sont combinées ; le bégaiement par inhibition : l'impossibilité physique de bouger lors d'une prise de parole. Il y a aussi le bégaiement développemental transitoire, le bégaiement développemental persistant, ce sont les bégaiements qui restent à l'âge adulte, le bégaiement neurologique : c'est un bégaiement qui apparaît à l'âge adulte après un accident neurologique.

Eviter les moqueries

Le baignaient se manifeste par les répétitions que la personne fait quand elle parle. Cela peut être des répétitions de sons, de syllabes, ou de mots. Par des blocages qui donnent une impression de silence. Il se manifeste aussi par des prolongations : elles donnent l'impression que le son est étiré, une sorte de prolongement du même son. Bien qu'il n'existe pas de prévention formelle du bégaiement, certaines attitudes permettent d'éviter son aggravation. Il est essentiel de ne pas attirer l'attention sur le trouble de la personne concernée, de ne pas lui conseiller de ralentir son débit de parole ou de réfléchir avant de parler.

Eviter les moqueries et ne pas compléter ses phrases sont aussi des comportements à adopter. De plus, il est important de lui épargner des situations de communication stressantes et, si nécessaire, de l'accompagner vers une prise en charge psychologique pour gérer son anxiété. Une consultation chez un orthophoniste est recommandée si un enfant de plus de 4 ans présente des signes de bégaiement, si le trouble persiste plus de six mois chez un enfant plus jeune ou en présence d'antécédents familiaux.

Le traitement du bégaiement repose principalement sur une rééducation orthophonique, qui doit idéalement débuter dès l'âge de 3 ou 4 ans. La patience et une approche bienveillante sont essentielles pour accompagner la personne bègue et lui permettre d'améliorer sa fluence verbale.