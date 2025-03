Burkina Faso: Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat - Une performance de 74,70% enregistrée en 2024

Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Gnaniodem Serge Poda, a présidé la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire du Conseil d'administration du secteur ministériel (CASEM), dans la matinée du lundi 24 mars 2025, à Ouagadougou.

La première session ordinaire 2025 du Conseil d'administration du secteur ministériel (CASEM) du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat se veut être une instance de concertations, d'analyses et une occasion pour donner des orientations sur les actions à venir. C'est ainsi que le ministre du département, Serge Poda, a ouvert les travaux dudit CASEM. Environ 100 membres statutaires et collaborateurs du département ministériel ont pris part à cette 1re session ordinaire de l'année.

A l'entame de ces propos, le ministre Serge Poda, a indiqué que cette rencontre vise à examiner et adopter les rapports de mise en oeuvre des documents de planification opérationnelle relative à la période 2024-2026 ainsi que le rapport d'évaluation de la performance des structures du département pour l'année 2024. Il a signifié que lors de la session, trois documents sont soumis à examen et validation.

Il s'agit du rapport de suivi des indicateurs du Plan d'actions prioritaires (PAP) 2024-2026, de l'état d'exécution du Plan de travail annuel (PTA) 2024 et du rapport d'évaluation de la performance des structures du ministère au titre de l'année 2024. Au cours de l'année 2024, son département s'est investi pour la mise en oeuvre des activités relevant de ces domaines de compétences notamment l'industrie, le commerce et l'artisanat.

« Dans l'atteinte des cibles des indicateurs du plan d'actions prioritaires 2024-2026, un taux global moyen de 88,13% a été enregistré et un taux d'exécution physique global du PTA 2024 de 91,94 % », a-t-il relevé. Quant à la performance globale du département, il a noté 74,70%. A cela, il a laissé entendre que les niveaux de performances atteintes par son département méritent d'être salués au vu du contexte difficile de la Nation.

La relance des entreprises industrielles comme la SN-SOSUCO, la Minoterie du Faso (MINOFA) et la BRAFASO, la promotion de l'émergence d'unités de transformation des matières premières locales, le renforcement de la productivité de l'artisanat, la surveillance du marché pour assurer des produits sains aux populations avec le contrôle d'environ 30 000 acteurs dans le cadre de la lutte contre la fraude, constituent, entre autres, les acquis engrangés par le ministère.

Au regard des résultats engrangés, il a félicité l'ensemble des collaborateurs et salué les efforts déjà consentis par toutes les structures pour l'atteinte des missions assignées au département. Serge Poda a rappelé que son ministère renferme 4 secteurs clés de l'économie burkinabè à savoir l'industrie, le commerce, l'artisanat et le secteur privé.

Ainsi pour 2025, il a mentionné que ces secteurs connaitront la poursuite des réformes majeures déjà enclenchées en 2024 et la conduite d'actions encore plus structurantes et impactantes sur la vie des populations. Le patron du département est persuadé que la richesse des réflexions et des débats, au sortir du CASEM donnera du crédit aux conclusions et recommandations dans l'amélioration des interventions du département.