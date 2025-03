Le Collectif des Concessionnaires du Nettoiement du Sénégal tire la sonnette d'alarme : à compter du mercredi 26 mars 2025, la collecte et la mise en décharge des déchets solides urbains pourraient être suspendues sur l'ensemble du territoire national.

En cause, le non-paiement des factures dues par l'État. Selon le Collectif, les autorités s'étaient engagées à régler au plus tard le 31 mars 2025 les arriérés de paiement couvrant sept (7) mois de prestations en 2024. Or, non seulement ces engagements n'ont toujours pas été tenus, mais trois (3) mois de prestations en 2025 restent également impayés.

Cette situation financière critique met en péril la continuité du service public de gestion des déchets, avec des conséquences directes sur la salubrité urbaine et la santé publique.

« Nous sollicitons toute la compréhension des populations usagers, malgré les nuisances et risques sanitaires que cette situation pourrait engendrer », déclare le Collectif, regrettant que ses membres soient contraints d'arrêter leurs activités faute de moyens financiers.

Les concessionnaires rappellent qu'ils ont atteint leurs limites en matière de préfinancement, notamment à l'approche de la fête de la Korité, période durant laquelle leurs employés risquent de ne pas percevoir leurs salaires.

Face à cette menace, le Collectif des Concessionnaires du Nettoiement interpelle une nouvelle fois l'État et l'invite à honorer ses engagements dans les plus brefs délais. Il souligne l'urgence d'une solution pour éviter un désastre écologique et sanitaire, aggravé par l'accumulation des déchets dans les villes et quartiers du pays.