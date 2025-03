Gabon: L'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean célèbre une décennie d'innovation et de rayonnement académique

L'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ) a brillamment célébré son dixième anniversaire les 21 et 22 mars 2025, sous le thème « Une décennie d'innovation et de rayonnement de l'enseignement au Gabon : cap sur l'avenir ».

Cet événement marquant a rassemblé étudiants, enseignants, partenaires et autorités académiques autour d'une série d'activités académiques, culturelles et festives, mettant en lumière le parcours exceptionnel de l'institution depuis sa création en 2014.

Un bilan élogieux après dix ans d'excellence

Fondée sous l'impulsion du Dr Kambangoye Carles Luce Donald, l'UIL-BJ s'est imposée comme une référence dans l'enseignement supérieur en Afrique. Offrant des formations alignées sur les standards internationaux (CEMAC, CAMES, Europe et Amérique du Nord), l'université a su attirer des enseignants de renom et établir des partenariats stratégiques avec des institutions académiques et des entreprises influentes, telles qu'Olam et la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC).

Grâce à ses infrastructures modernes et à ses équipements de pointe, l'UIL-BJ met un point d'honneur à proposer une pédagogie innovante, alliant savoir-être et savoir-faire, en parfaite adéquation avec sa devise.

Deux journées riches en célébrations et en échanges académiques

Les festivités ont débuté le vendredi 21 mars par une *messe d'action de grâce* à la paroisse Sainte Berthe, suivie d'une cérémonie d'ouverture dans l'Auditorium Carles Kambangoye. Trois conférences inaugurales ont permis d'aborder les défis et perspectives de l'enseignement supérieur, avec une attention particulière portée à la digitalisation des universités. L'inauguration d'un nouveau bâtiment et la finale du *tournoi du fondateur* ont marqué la fin de cette première journée.

Le *samedi 22 mars, la cérémonie officielle a débuté par l'exécution des hymnes nationaux et de celui de l'UIL-BJ, suivie d'une prestation artistique retraçant les 10 ans d'existence de l'université. Les allocutions institutionnelles et la projection d'un documentaire sur l'évolution de l'établissement ont permis de retracer les moments forts de cette décennie. La journée a également été marquée par une *grande parade étudiante* et la très attendue *remise des diplômes aux étudiants lauréats.

Les célébrations se sont clôturées en beauté par un dîner-spectacle* animé par les étudiants et des artistes invités, offrant un moment de convivialité et de partage mémorable.

L'UIL-BJ tournée vers l'avenir

En célébrant cette première décennie d'existence, l'UIL-BJ a réaffirmé son engagement en faveur de l'excellence académique et de l'innovation pédagogique. Cet anniversaire n'a pas seulement été l'occasion de revenir sur les réalisations passées, mais aussi de poser les bases des futurs défis académiques et scientifiques. Plus que jamais, l'université entend consolider sa place dans le paysage éducatif africain et mondial.

Pour en savoir plus sur l'UIL-BJ et ses programmes, rendez-vous sur le site officiel : *www.uil-universite.com*.