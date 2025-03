Gabon: Zita Oligui Nguema - L'expression de l'Amour d'une mère de la nation

Alors que le Gabon traverse une période cruciale de son histoire avec la tenue imminente de l'élection présidentielle, certaines voix tentent de détourner l'attention du vrai débat en brandissant des accusations infondées de "repli identitaire".

Ces attaques, dirigées notamment contre la Première Dame, Zita Oligui Nguema, et son engagement indéfectible aux côtés de son époux, le Président de la transition et candidat à la présidentielle, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, sont non seulement erronées, mais aussi malhonnêtes.

Certains activistes, en mal de légitimité et de pertinence, cherchent à discréditer le soutien populaire dont bénéficie le couple présidentiel en le réduisant à une question ethnique. Pourtant, il est de notoriété publique qu'au Gabon, et partout ailleurs en Afrique, les communautés ont toujours apporté leur soutien naturel à leurs ressortissants engagés dans la vie publique. Ce phénomène n'est ni une nouveauté ni une anomalie, mais une réalité sociologique propre à de nombreuses nations.

Pourquoi faudrait-il soudainement y voir une manoeuvre de division lorsqu'il s'agit de Zita Oligui Nguema et de son époux ? Pourquoi ces activistes n'ont-ils pas dénoncé le même principe lorsqu'il concernait d'autres figures politiques du pays soutenues par leurs propres groupes d'appartenance ? Leur indignation sélective trahit une intention claire : semer la confusion et instiller le doute au sein de l'opinion publique en caricaturant un élan naturel et légitime.

Contrairement à ce que ces détracteurs laissent entendre, le soutien massif dont bénéficie le Président de la transition ne se limite pas aux communautés dont il est originaire. Brice Clotaire Oligui Nguema, fils du Haut-Ogooué et du Woleu-Ntem, a su rassembler bien au-delà de ces frontières régionales. Son leadership et sa vision pour le Gabon lui ont valu l'adhésion de citoyens de toutes les provinces, et ce, indépendamment de leurs origines ethniques.

Madame Zita Oligui Nguema, de son côté, n'a cessé de démontrer, par ses actions et son engagement, qu'elle est avant tout une Première Dame au service de tous les Gabonais. Ses initiatives en faveur des populations vulnérables, son soutien aux femmes et aux enfants ainsi que sa proximité avec les réalités du terrain témoignent de son implication bien au-delà des considérations ethniques que certains voudraient artificiellement lui attribuer.

Alors que notre pays se trouve à un tournant décisif, il est essentiel de ne pas se laisser distraire par des discours démagogiques et sans fondement. Le véritable enjeu de cette élection n'est pas de savoir qui soutient qui en fonction de son origine, mais bien de choisir un projet national porteur d'avenir.

Le peuple gabonais, dans sa diversité, a déjà démontré à maintes reprises sa capacité à se rassembler autour d'un objectif commun. Ce n'est pas le moment de céder aux tentatives de division orchestrées par quelques individus cherchant à exister médiatiquement.

Les attaques sur un prétendu "repli identitaire" ne résistent pas à l'épreuve des faits. Elles ne sont qu'une diversion visant à affaiblir une dynamique politique forte et légitime. La Première Dame, Zita Oligui Nguema, est dans son rôle en soutenant son époux, tout comme les citoyens gabonais sont dans leur droit lorsqu'ils soutiennent un candidat en qui ils placent leur confiance.

Il est temps de recentrer le débat sur ce qui importe vraiment : l'avenir du Gabon et la consolidation d'une nation unie, tournée vers le progrès et la stabilité.