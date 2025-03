Algérie: Le ministre de la Santé reçoit la représentante du Fonds des Nations Unies pour la population au pays

ALGER — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a reçu la représentante du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) en Algérie, Faiza Bendriss, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre, tenue au siège du ministère en présence de cadres de l'administration centrale, a été "l'occasion d'évoquer les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la santé", précise le communiqué.

Elle a également indiqué que "le Fonds est disposé à mettre son expérience à la disposition de l'Algérie pour développer une vision stratégique plus efficace, notamment dans les domaines de la formation et du transfert d'expertises".

De son côté, le ministre de la Santé a souligné "l'importance du partenariat entre l'Algérie et l'UNFPA", se félicitant du "rôle de l'organisation dans le soutien aux programmes de santé nationaux".

Il a en outre mis l'accent sur "la nécessité de poursuivre cette coopération pour renforcer les acquis en matière de santé et suivre les évolutions mondiales".

De plus, il a relevé la nécessité de "se concentrer sur le renforcement des capacités des personnels de la santé à travers des programmes de formation avancés, en phase avec les développements scientifiques et techniques, afin de garantir l'amélioration de la qualité des services de santé et une réponse efficace aux défis actuels".

Enfin, M. Saihi "s'est dit optimiste quant à l'avenir de la coopération entre l'Algérie et le Fonds des Nations Unies pour la population", soulignant que "le travail conjoint permettra d'accomplir de plus grandes réalisations dans le domaine de la santé, notamment à travers l'investissement dans la formation continue et la mise en place de mécanismes efficaces pour le suivi de la mise en oeuvre des projets communs".