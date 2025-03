Algérie: Conférence sur la contribution de la femme algérienne à la consolidation de la souveraineté nationale

ALGER — Une conférence sur la contribution de la femme algérienne à la consolidation de la souveraineté nationale a été organisée lundi soir à Alger.

Présidant cette rencontre en présence du président du Centre algérien de prospective économique, de développement des investissements et de l'entrepreneuriat (ACEFIDE), Akram Zaïdi, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, a mis en avant les efforts continus de l'Etat pour l'autonomie économique de la femme et le renforcement de son rôle dans divers domaines de développement.

Mouloudji a également mis l'accent sur l'adhésion de la femme algérienne à tous les secteurs et aux différents aspects de la vie, dans l'objectif de contribuer au développement et à la relance économique, tout en se lançant dans l'entrepreneuriat à travers la création de micro entreprises et de startups, en phase avec les avancées numériques et technologiques.

A ce propos, la ministre a mis en avant la capacité de la femme algérienne à innover, notamment dans le domaine de l'artisanat.

De son côté, M. Zaïdi a indiqué que cette conférence visait à rappeler les sacrifices de la femme algérienne durant la Révolution ainsi que sa contribution à l'édification du pays et à la vie publique, ajoutant que cet évènement se veut, également, une occasion pour mettre l'accent sur l'autonomisation économique des femmes.

La rencontre s'est déroulée en présence de représentants de plusieurs secteurs et départements ministériels, ainsi que de membres d'instances nationales, d'académiciens et de chercheurs en histoire.