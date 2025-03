Congo-Brazzaville: Santé publique - Douze jours de campagne d'actions sanitaires gratuites au profit de la population de Talangaï

Du 24 mars au 4 avril se tient au centre de santé intégré (CSI) de Mama Mboualé, à Ngamakoso, dans le sixième arrondissement de Brazzaville, Talangaï, la campagne d'actions sanitaires gratuites en échographie, tension artérielle et glycémie, au profit de la population.

Initiée par l'organisation non gouvernementale (ONG) italienne Ali Per Volare que préside Rino Martinez, en partenariat avec le Rotary club international Brazza-Centre, sous la supervision du ministère de la Santé et de la Population, la campagne qui va durer douze jours a été lancée a eu lieu en présence du député suppléant de la cinquième circonscription électorale de Talangaï, Isidore Lenga. Il a loué l'initiative de ces deux structures visant à dépister et soigner la population de sa circonscription, en particulier, et de l'arrondissement 6, en général.

En effet, plus de mille cinq cents voire deux mille personnes sont attendues entre le 24 mars et le 4 avril. Il s'agit de faire passer des examens échographiques aux femmes enceintes prioritairement, et aux autres femmes qui pensent qu'elles ont un souci qui nécessite d'être vérifié par l'échographie, et peut-être encore aux femmes qui ont des ordonnances mais n'ont pu passer ces examens faute de moyens. En dehors de l'échographie, les organisateurs de cette campagne ont ajouté la prise de tension pour permettre aux hypertendus qui ne le savent pas de pouvoir vérifier leur tension.

Au cas où il y aurait un souci, les médecins du CSI de Mama Mboualé les évacueront dans un hôpital si nécessaire. Enfin, il y a l'examen de la glycémie. A cet effet, la possibilité a été donnée aux gens de vérifier s'ils n'ont pas de signe ni d'alerte sûre du diabète. S'agissant de l'échographie, plus de trente femmes sont attendues par jour, soit près de quatre cents ou plus à l'issue de la campagne. En ce qui concerne la glycémie et la tension artérielle, c'est plus de cinquante cas par jour par pathologie.

Nestor Oyoukou, l'un des représentants du Rotary international, particulièrement membre du club Brazzaville centre, explique: « Nous avons monté en partenariat un projet avec l'ONG italienne Ali Per Volare qui n'est pas à sa première intervention au Congo, puisque de par le passé, nous avons beaucoup travaillé avec elle, à Brazzaville et quelques villes du Nord du pays, particulièrement dans le département de la Likouala avec en ligne de mire la lutte contre le pian et la lèpre.

Ce projet de Ngamakoso est simplement une campagne d'actions sanitaires comme nous l'avions fait dans plusieurs localités. On a choisi ce quartier, parce qu' il a des zones qui ressemblent à un quartier précaire. C'était le critère retenu par nous et par Ali Per Volare pour pouvoir mener cette campagne. Pour nous, c'est la même cause, le gouvernement oeuvre pour la santé publique, le Rotary et Ali Per Volare sont ses partenaires dans le domaine de la santé. On peut aisément comprendre que nous soyons impliqués dans cette action ».

Pour le représentant de l'ONG Ali Per Volare, le Congolais Christian Bassega, cette campagne qui est une offre faite aux femmes s'inscrit dans le cadre de la célébration de leur mois. « Nous avons un protocole d'accord avec le ministère de la Santé et de la Population. C'est dans le cadre du respect de nos engagements qui sont consignés dans ce protocole que nous organisons, en partenariat avec le Rotary club Brazza-Centre et le gouvernement de la République du Congo, cette campagne », a souligné Christiaan Bassega.

Il a rappelé qu'ils sortent d'une mission dans le Nord du pays, précisément dans le district sanitaire d'Enyellé-Betou, qui concerne en fait les districts de Bétou, d'Enyellé et de Dongou. Courant cette mission, ils ont couvert plus de vingt-cinq villages et ont aussi organisé des échographies gratuites et pris en charge la malnutrition infantile, de même que le traitement de diverses pathologies.