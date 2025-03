Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 février 2025

revue de presse

Afrodad lance un débat crucial à Johannesburg sur la justice réparatrice face à la Dette en Afrique

Alors que plusieurs pays du continent sont accablés par la dette, avec des déficits qui impactent tous les secteurs d’activité et fragilisent l’économie des États, la question de la dette africaine devient de plus en plus centrale.

Du 25 au 27 mars, le Forum et Réseau Africain sur la Dette et le Développement (AFRODAD) organise à Johannesburg, en Afrique du Sud, la cinquième édition de son initiative médiatique sur le rôle des médias dans l'avancement de la position de l'Afrique en matière de justice réparatrice.

Ce forum met en lumière la question de la dette africaine en réunissant des experts en la matière, des intellectuels et des professionnels des médias. Cette cinquième édition est non seulement animée par M. Howard Mwangi, responsable des campagnes et de la communication chez Afrodad, mais aussi par M. Jason Braganza, Directeur Exécutif d’Afrodad, aux côtés du Dr. Christian Ayiku, membre du conseil d'administration d’Afrodad. (Source allAfrica)

Pour mettre fin à l'impunité à l'Est : Judith Suminwa saisie de l’appui des experts internationaux de l’ONU

La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu, ce mardi 25 mars 2025, l’équipe d’experts internationaux des Nations Unies en République démocratique du Congo, conduite par sa présidente, Marie-Thérèse Keïta-Bocoum.

Au coeur de leurs échanges, la mise en œuvre de différents mécanismes de justice transitionnelle pour mettre fin à l’impunité des crimes les plus graves commis sur le territoire national, et plus particulièrement dans sa partie Est en proie à l’agression rwandaise.

Les experts des droits de l’homme ont salué, par ailleurs, la détermination de la première ministre dans la lutte contre l’impunité au pays et le processus de mise en œuvre rapide de la justice transitionnelle, mais aussi les efforts pour le retour de la paix dans l’Est de la RDC. (Source congo press)

Présidentielle 2025 au Gabon : 100 000 personnes en meeting d’ouverture, le pari de la Coordination de campagne Estuaire d’Oligui Nguema

Sous l’impulsion d’Alexandre Barro Chambrier, Coordinateur provincial de la campagne électorale de Brice Clotaire Oligui Nguema, la Coordination Estuaire a ce lundi 24 mars 2025 fixé un objectif ambitieux : rassembler 100 000 personnes pour le meeting d’ouverture de la campagne. Ce défi repose sur une organisation rigoureuse et une stratégie de mobilisation bien huilée, avec la participation attendue de 5 000 personnes par coordination, réparties sur les 20 coordinations de la province.

À quelques semaines du scrutin présidentiel du 12 avril 2025, Nicolas Nguema, vice-président du parti Pour le Changement (PLC) et Chargé de la mobilisation et de la Jeunesse pour la Coordination provinciale de l’Estuaire, a insisté lors d’une rencontre avec les responsables locaux sur l’importance d’une campagne électorale portée par la jeunesse gabonaise. « Ce scrutin est une opportunité historique. Il appartient à la jeunesse de se lever, de s’engager et de peser sur l’avenir du Gabon. » (Source GabonMediaTime)

Mali/26 mars -Journée des Martyrs, 1991-2025: L’esprit des Martyrs au défi du temps

Des monuments ont été érigés à Bamako et dans les capitales régionales à partir de 1992 pour rappeler à la mémoire collective la lutte des Maliens pour l’avènement d’un processus de démocratisation

Trois monuments ont été érigés sous la présidence d’Alpha Omar Konaré en souvenir des événements de 1991. Par leur emplacement, leur réalisation; mais surtout par leur valeur symbolique et scripturale, ils ont donné le top départ de l’embellissement de la capitale malienne.

Et la mise en route d’un programme de réalisation d’œuvres culturelles dont les réalisateurs sont imbus de notre histoire ancienne et moderne et les contes, légendes et épopées de peuples divers, mais unis par un seul sentiment, celui d’appartenir à une nation qui a commencé à se forger depuis la nuit des temps. (Source L’Essor)

En Tunisie, les réseaux de recrutement de djihadistes en procès

Parmi les personnalités jugées dans cette affaire, Ali Larayedh, cadre d’Ennahda et ancien premier ministre, est accusé d’avoir laissé prospérer le groupe salafiste Ansar Al-Charia.

Le tribunal de première instance de Tunis a repris, mardi 25 mars, l’examen du dossier des réseaux d’envoi de djihadistes tunisiens vers les zones de conflit telles que la Syrie, l’Irak ou la Libye. Ce procès, ouvert en janvier, met en accusation des figures politiques, des cadres sécuritaires et des acteurs du salafisme radical, soupçonnés d’avoir facilité le départ de milliers de Tunisiens. (Source Lemonde Afrique)

La SNPC présente le plan directeur gazier du Congo

Dans le cadre du Congo Energy & Investment Forum à Brazzaville, la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) a présenté les grandes lignes de son Plan directeur du gaz (PdG), une initiative visant à optimiser le potentiel gazier du pays pour la consommation nationale et l’exportation. Ce plan cherche à revitaliser le secteur des hydrocarbures tout en réduisant la dépendance aux revenus pétroliers et en développant le réseau électrique du Congo.

« L’objectif principal du plan directeur pour le gaz est de développer une stratégie d’exploration à court et à long terme afin de contribuer au développement des ressources naturelles et à la diversification économique », a expliqué Bi-Dia-Ayo Ibata, chef de la division des relations avec les autorités de tutelle de la SNPC (Source apanews)

Cameroun : réduire la pauvreté à 3% avec l’action climatique

Alors que le changement climatique représente de plus en plus une menace imminente vis-à-vis de la dépendance du Cameroun aux ressources naturelles et à l’agriculture, l’Institut des relations internationales du Cameroun a exploré, ce 24 mars 2025, les stratégies à mettre en place pour préparer une réponse adaptée aux changements climatiques. Il a ainsi été abordé l’importance de la diplomatie au travers des coopérations, des politiques publiques ou encore de la place de la technologie pour mieux faire face à cette menace.

Alors que les menaces liées au changement climatique ne cessent d’être persistantes sur le continent africain et plus particulièrement au Cameroun, le pays d’Afrique centrale amorce sa transition écologique pour une croissance verte durable. (Source Africa 24)

Financement libyen de la campagne de Sarkozy : place aux réquisitoires

Nicola Sarkozy est depuis ce mardi face aux réquisitoires des procureurs du parquet national financier dans le cadre du procès sur les soupçons du financement libyen de sa campagne en 2007.

L’accusation va présenter ses preuves pendant deux jours et demi, avant de procéder à ses réclamations jeudi.

L’ancien président français est poursuivi depuis le 06 janvier pour corruption et recel de détournement de fonds public entre autres. (Source Africanews)

Campagne nationale : les Togolais invités à s’engager pour la 5ᵉ République

La campagne « S’engager pour la 5ᵉ République » a été officiellement lancée récemment.

Cette initiative vise à informer, sensibiliser et mobiliser l’ensemble des citoyens sur les enjeux et opportunités qu’offre la nouvelle constitution, indique Nouvelle Opinion paru mardi.

L’objectif est de favoriser une meilleure compréhension des réformes engagées dans le cadre de la Vᵉ République et de renforcer la participation citoyenne dans la construction de cette nouvelle ère politique. (Source togonews)

Centrafrique: Les frères Dondra ont tenté d’empoisonner le Président Touadéra

Deux frères de l’ancien Premier ministre centrafricain Henri-Marie Dondra, Christian et Eusèbe, ont été arrêtés le 19 mars 2025 par les agents de l’Office central de répression du banditisme (OCRB). Ils sont soupçonnés d’être impliqués dans un complot visant à assassiner le Président Faustin-Archange Touadéra et l’un de ses Conseillers, Sani Yalo.

Selon le Parquet de Bangui, les deux hommes étaient recherchés dans le cadre d’un projet d’assassinat visant à renverser le régime en place. Une source policière évoque plus précisemment un complot visant à empoisonner le Président Touadéra et Sani Yalo par l’intermédiaire de cigares et de whisky.

Le Parquet a publié un communiqué selon lequel les arrestations des frères Dondra s’inscrivent dans le cadre d’une procédure relative à un projet d’assassinat avec l’objectif de renverser l’ordre constitutionnel. (Source Journal du Cameroun)

