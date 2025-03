Addis-Abeba — Les ministres d'Afrique de l'Est en charge des arts et de la culture ont conclu ce que beaucoup qualifient d'accord historique pour collaborer au développement des industries culturelles et créatives de la région.

Cette décision fait suite à une réunion productive tenue au Festival des arts et de la culture d'Afrique de l'Est, à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne.

Selon certaines sources, les ministres se sont engagés à renforcer la coopération pour la promotion et le développement de l'art et de la culture d'Afrique de l'Est.

Ils ont convenu d'établir un cadre pour des initiatives et des projets conjoints visant à faciliter l'échange d'idées, d'expertise et de bonnes pratiques entre les États membres.

L'accord vise à renforcer le secteur culturel de la région, à préserver la diversité culturelle et à accroître la visibilité du patrimoine est-africain sur la scène internationale.

Dans le cadre de cette initiative, un document de travail sera publié dans les prochaines semaines, décrivant les principaux domaines de collaboration. Parmi ceux-ci : la préservation des sites patrimoniaux, la promotion du tourisme culturel et le soutien aux industries créatives telles que la musique, le cinéma, la littérature et les arts visuels.

En promouvant l'intégration et la coopération régionales, les dirigeants espèrent libérer tout le potentiel de l'économie créative de l'Afrique de l'Est, stimuler la croissance économique et offrir davantage d'opportunités aux artistes et aux entrepreneurs culturels.

Les pays participants sont l'Éthiopie, le Rwanda, le Burundi, Djibouti, l'Ouganda, le Soudan du Sud, la Tanzanie, la Somalie, la République démocratique du Congo et le Kenya.

Les responsables ont assuré les parties prenantes de la tenue d'informations régulières sur l'avancement de cette initiative et ont appelé à un engagement actif des institutions culturelles, des artistes et du grand public.