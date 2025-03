Afrique Centrale: Zone Cémac - La nouvelle pièce de 200 FCFA en circulation dès le 5 avril

La Banque centrale a annoncé l'émission d'une nouvelle série de pièces de monnaie incluant des denominations de 1 F, 2 F, 25 F, 50 F, 100 F, 500 F, ainsi qu'une innovation avec l'introduction de la pièce de 200 FCFA.

Selon le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC), Yvon Sana Bangui, cette mise en circulation vise à résoudre la pénurie de pièces de monnaie et à combattre la « réexportation » de ces dernières hors de la sous-région.

La nouvelle gamme de pièces de monnaie devrait faciliter les échanges commerciaux et fournir une portabilité plus adaptée aux transactions financières. Conçues avec des matériaux difficiles à utiliser pour des activités illicites, ces pièces sont fabriquées à partir de métaux et d'alliages garantissant leur sécurité, contrairement aux pièces actuellement en circulation, dont la valeur marchande dépasse largement leur valeur nominale. Lors d'une visioconférence, Yvon Sana Bangui a fait le point sur les conclusions de la première session du Comité de politique monétaire de la BEAC, tenue le 24 mars à Malabo, en Guinée équatoriale.

Il a indiqué que les six pays concernés (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad) ont déjà été approvisionnés. « Soixante tonnes de pièces ont déjà été livrées aux différentes directions nationales. La période de prépositionnement a été prolongée en raison de la disponibilité des vols. Tous les centres ont quasiment reçu leur stock, ne reste qu'une dernière présentation à faire au président en exercice de la Cémac, début avril. Je vous garantis qu'à partir du 5 avril, ces nouvelles pièces seront disponibles au sein de notre espace communautaire », a déclaré le gouverneur.

En plus de l'introduction de cette nouvelle gamme de pièces, la session du comité de politique monétaire a examiné la conjoncture économique au sein de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) et a mis à jour les prévisions macroéconomiques pour février 2025. D'après les projections de la BEAC, la sous-région devrait enregistrer une croissance de 2,9 % en 2025, contre 2,6 % en 2024, grâce à une bonne performance des activités non pétrolières (3,9 % en 2025, comparé à 3,1 % en 2024). L'inflation devrait également diminuer, s'établissant à 2,9 % cette année, contre 4,1 % en 2024. Le gouverneur de la BEAC a également noté une légère amélioration du solde budgétaire, hors dons, qui passerait à -0,9 % du produit intérieur brut (PIB) en 2025, après -1,2 % un an plus tôt.

Cependant, il a également signalé une détérioration du solde du compte courant, dons officiels compris, atteignant -4,0 % du PIB, après -0,4 % l'année précédente. En ce qui concerne la masse monétaire, elle connaît une progression de 10,6 %, par rapport à 10,0 % en 2024. Les réserves de change ont augmenté de 4,0 %, atteignant 7 584,9 milliards de FCFA, correspondant à un taux de couverture extérieure de la monnaie de 76,1 %, en hausse par rapport à 74,9 % à la fin de 2024.