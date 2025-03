Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Le Cap-Vert s'affirme, la Guinée sombre

La Guinée s'éloigne de plus en plus d'une qualification au Mondial 2026 après une défaite 0-1 contre l'Ouganda dans le groupe G. De son côté, le Cap-Vert, conforte sa première place dans le groupe D en battant l'Angola 2-1.

La Guinée n'avait pas le droit à l'erreur si elle voulait continuer à rêver du Mondial. Après une déconvenue contre la Somalie à domicile (0-0), le Syli National se devait de l'emporter pour ne pas prendre trop de retard dans un groupe G dominé par l'Algérie et le Mozambique (12 points chacun après les cinq premières journées, contre 7 pour la Guinée).

Lors du match aller, la Guinée l'avait emporté sur le plus petit des scores (1-0), montrant que l'Ouganda n'était pas à prendre à la légère. Et ce match retour l'a bien montré, puisque les Ougandais ont pu prendre leur revanche. Grâce à un but d'Allan Okello (36e), les Cranes ont pris l'avantage et ne l'ont plus lâché. Avec cette victoire, l'Ouganda s'est même emparé de la troisième place du groupe G avec neuf points, reléguant leur adversaire du jour à la quatrième place.

Un résultat qui enterre quasiment les espoirs de qualification de Serhou Guirassy et de ses coéquipiers, et qui arrive après un premier échec à se qualifier pour la prochaine CAN.

Le Cap-Vert tient le bon bout

Pour le Cap-Vert, la victoire à Luanda contre l'Angola (2-1) les rapproche un peu plus d'une première qualification historique à la Coupe du monde. Avec désormais 13 points au compteur, ils sont les seuls leaders du groupe D. Ils mettent ainsi la pression à leur poursuivants, dont le Cameroun, qui compte neuf points et qui jouen dans la soirée de mardi face à la Libye. L'homme fort de la rencontre, c'est Dailon Livramento, 23 ans, auteur d'un doublé (45+2, 63e). Lui et les autres Requins Bleus ont mis un coup d'arrêt aux espoirs des Angolais, qui en cas de victoire auraient pris la tête du groupe.