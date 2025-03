Afrique du Sud: L'ambassadeur Sud-africain expulsé des Etats-Unis plaide pour une refonte des relations avec ce pays

Déclaré persona non grata et expulsé des Etats-Unis, l'ambassadeur Sud-africain, Ebrahim Rasool a été accueilli en héros à son retour au pays, notamment dans la ville du au Cap.

Pour l'ambassadeur d'Afrique du Sud, il est important pour son pays de rétablir ses relations avec les États-Unis, après que le président Donald Trump l'a accusé d'adopter une position anti-américaine. En février dernier, le président américain a publié un décret coupant tous les financements à l'Afrique du Sud, alléguant que son gouvernement soutenait le groupe palestinien Hamas et l'Iran, et menait des politiques anti-blanches sur son territoire.

« Nous ne venons pas ici pour dire que nous sommes anti-Américains », a déclaré Ebrahim Rasool à la foule. «Nous ne sommes pas ici pour vous demander de renoncer à nos intérêts avec les États-Unis ». Tels sont les premiers commentaires publics de l'ancien ambassadeur depuis que l'administration Trump l'a déclaré persona non grata.

Il est très rare que les États-Unis expulsent un ambassadeur étranger. Ebrahim Rasool a été déclaré persona non grata par le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, qui l'a qualifié de « politicien raciste » qui déteste les États-Unis et Donald Trump. La publication de Marco Rubio renvoyait à un article qui relatait une intervention de Rasool lors d'un webinaire. Dans son intervention, Rasool a évoqué, en termes académiques, les mesures répressives de l'administration Trump contre les programmes de diversité et d'équité et contre l'immigration, et a évoqué la possibilité des États-Unis où les Blancs ne seraient bientôt plus majoritaires.

Ebrahim Rasool a déclaré que « l'assaut suprémaciste contre le pouvoir en place se manifeste dans la politique intérieure des États-Unis, avec le mouvement Make America great again, en réponse à un instinct suprémaciste, et à des données très claires qui montrent d'importants changements démographiques aux États-Unis, où l'électorat américain devrait atteindre 48 % de Blancs ».

De retour chez lui, il a affirmé maintenir ces propos, les qualifiant de simple signal d'alerte pour les intellectuels et les dirigeants politiques Sud-africains sur l'évolution des États-Unis et de leur politique, affirmant également que l'Afrique du Sud résisterait aux pressions des États-Unis pour abandonner sa plainte devant la Cour internationale de justice. L'administration Trump a cité une plainte contre Israël, allié des États-Unis, comme l'une des raisons pour lesquelles elle accuse l'Afrique du Sud d'être anti-américaine.