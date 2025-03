Afrique Centrale: Guerre au Soudan - L'incendie va-t-il se propager au Tchad ?

analyse

Les Soudanais vont-ils exporter leur guerre au Tchad ? En effet, le général Yasser Al-Atta, à la faveur d'une prise de parole diffusée par la chaîne qatarie Al Jazeera, a estimé que les aéroports de N'djamena et d'Amdjarass pourraient être des cibles pour l'armée.

En effet, les troupes du général mènent depuis plus de deux ans une guerre contre les Forces de soutien rapide du général Hemeti et le Soudan soupçonne le Tchad de leur servir de base arrière avec le soutien du Qatar.

En novembre 2024, le Soudan déposait une plainte contre le Tchad devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine qu'il accuse d'intervenir dans les affaires soudanaises en soutenant les paramilitaires des FSR en guerre depuis 2023.

Une accusation que le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ibrahim A. Mahamat, balaie du revers de la main et promet de ripostes si le moindre carré de son territoire était attaqué. Il accuse à son tour Khartoum d'avoir soutenu à plusieurs reprises des tentatives de déstabilisation de son pays à travers des rébellions et notamment Boko Haram. Le ton monte même si en réalité on est encore loin d'une guerre ouverte. Ce ne serait pas, surtout l'avantage pour Khartoum, d'ouvrir deux fronts alors qu'il peine déjà à soumettre le patron des FSR.

Quoi qu'il en soit on aurait tort de négliger cette montée de tension entre les deux pays. Il faut travailler à faire baisser la tension entre les deux pays. Si d'aventure cela arrivait on imagine les conséquences de cette guerre fratricide qui a déjà fait plus de trente mille morts, provoqué le déplacement de plus de onze millions de personnes et engendré une crise aiguë alimentaire, sanitaires qui assaillent déjà des millions de populations.

Espérons que la raison prévaudra et que le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ne se duplique pas dans cette partie du continent. Cette montée de tension entre le Tchad et le Soudan montre à tel point il est urgent d'agir avant que le feu ne se propage.

Toutes les tentatives de médiations internationales comme celles de l'Egypte, de la Turquie, etc. entre les Forces de soutien rapide et les Forces armées du Soudan ont échoué rendant difficile tout accord de paix. Quand on pense qu'il n'y a pas encore très longtemps, avant de s'entredéchirer qu'ils ont littéralement volé le pouvoir du despote Omar El Béchir. On pourrait presque dire que les forces démocratiques ont chassé la peste El Béchir et le remplacé par le choléra al-Burhan et Hemeti.