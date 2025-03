Tunisie: Lancement de la plateforme numérique de « IBLA » - Une revue tournée vers l'avenir

L'indexation progressive de ses numéros est en cours afin de garantir un accès ouvert et gratuit à son riche fonds d'archives, destiné aux chercheurs et universitaires intéressés par la culture tunisienne et maghrébine.

La revue «IBLA», fondée en 1937 par l'Institut des Belles Lettres Arabes, est la plus ancienne revue scientifique tunisienne consacrée aux sciences humaines et sociales. En 2024, elle amorce une nouvelle phase de son développement en préparant son passage au numérique. Le 20 mars 2025, sa plateforme en ligne est officiellement lancée lors d'une cérémonie qui a réuni actrices et acteurs de la scène culturelle et universitaire tunisienne.

Aux dires de la directrice de la revue Raja Ben Slama, cette transition permet à «IBLA» de «s'ouvrir pleinement au monde numérique tout en restant fidèle à son héritage» et en fait peut-être la première revue scientifique tunisienne à être mise en ligne de manière structurée.

Les archives de la revue sont désormais accessibles gratuitement et librement, au service de la recherche, des chercheurs et de la culture tunisienne et maghrébine en général sur l'adresse: ibla.tn

L'indexation progressive de ses numéros est en cours afin de garantir un accès ouvert et gratuit à son riche fonds d'archives, destiné aux chercheurs et universitaires intéressés par la culture tunisienne et maghrébine. Au-delà de la simple numérisation, cette transformation repose sur plusieurs objectifs, notamment la modernisation des processus de gestion éditoriale, la mise en ligne d'une version numérique accessible à tous et l'intégration de la revue sur des plateformes scientifiques internationales, telles que Cairn, qui regroupe des milliers de publications francophones en sciences humaines et sociales.

Depuis sa création, la Revue «IBLA» s'est imposée comme une référence incontournable en sciences humaines et sociales, en abordant des thématiques variées, telles que la linguistique, la sociologie, l'histoire, la culture et la littérature. Publiée en arabe, en français et en anglais, elle s'ouvre à des perspectives géographiques et intellectuelles diversifiées.

Son parcours trouve ses origines dans les travaux des Pères Blancs d'Afrique du Nord, avant de devenir une revue dirigée par un comité éditorial tunisien composé d'universitaires et d'intellectuels. Son histoire remonte aux premières brochures parues en 1928, issues des conférences du Cercle des Amitiés Tunisiennes, fondé par le Père André Demeerseman. En 1931, l'Institut des Belles Lettres Arabes est officiellement inauguré à Tunis, et en 1937, la Revue IBLA voit le jour sous forme d'un bulletin polycopié de 56 pages, abordant à la fois l'arabe classique et l'arabe dialectal.

En 1942, la revue passe à l'impression et touche un lectorat plus large, se recentrant progressivement sur des études scientifiques et bibliographiques. À partir des années 1960, elle s'affirme comme une revue scientifique de premier plan, traitant de disciplines variées, telles que l'ethnographie, l'islam, l'économie, l'agriculture et la santé. En 1977, un comité éditorial tunisien est mis en place pour assurer la continuité de la publication.

Parmi les figures marquantes ayant contribué à son rayonnement, on retrouve Père André Demeerseman, fondateur et directeur de la revue pendant 40 ans, Père André Louis, auteur de plus de cinquante articles, et Jean Fontaine, directeur de l'Institut de 1977 à 1999, qui a laissé une empreinte durable avec ses recherches sur la littérature tunisienne et arabe.

Aujourd'hui, à 88 ans, la revue «IBLA» demeure une référence essentielle pour les chercheurs et les intellectuels. En embrassant pleinement la transition numérique, elle ambitionne de renforcer son rayonnement international tout en poursuivant sa mission de diffusion du savoir au service de la recherche et de la culture maghrébine.