Tunisie: Utique peut-elle enfin dire adieu aux points noirs grâce à cette nouvelle initiative ?

Le 25 mars 2025, les services du gouvernorat de Bizerte, en partenariat avec les autorités locales de la délégation et de la municipalité d'Utique, ont lancé une campagne de nettoyage conjointe dans la région, visant à améliorer le système de propreté et à renforcer les indicateurs environnementaux. Cette initiative a été menée en coordination avec les services du Bureau de l'assainissement de Bizerte ainsi que les municipalités de Ras Jebel, Aouja, Alia, Menzel Jemil, Bizerte et Menzel Abderrahmane.

Le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yacoub, a supervisé les différentes interventions programmées dans la région, en particulier dans les zones d'Utique, où les efforts se sont concentrés sur le nettoyage des points noirs environnementaux. Selon lui, les actions entreprises ont inclus le pompage des eaux usées et des eaux pluviales stagnantes, le nettoyage des bouches d'égout, ainsi que le curage des ruisseaux et des canaux d'écoulement. Des opérations ont également été menées pour lever l'isolement de certains quartiers, éliminer les déchets de construction et débarrasser la région des herbes indésirables.

Les autorités locales ont mis l'accent sur l'importance de ces actions pour améliorer la qualité de vie des habitants, en réduisant les risques sanitaires et en renforçant les infrastructures de gestion des eaux. Ben Yacoub a aussi annoncé que ces interventions urgentes seront suivies de mesures supplémentaires en coordination avec les services régionaux et centraux. Ces mesures incluront des programmes de nettoyage récurrents et l'instauration de solutions durables pour assurer la propreté à long terme de la région.

Il est à noter que les 14 délégations de la région de Bizerte ont déjà bénéficié, depuis le début de l'année 2025, de campagnes de nettoyage régulières. Ces actions ont permis de collecter des quantités importantes de déchets, de lever l'isolement de nombreuses zones, de maintenir l'éclairage public et de libérer les voies publiques et trottoirs. L'engagement des autorités locales et des citoyens dans ces actions a été essentiel pour éliminer plusieurs points noirs dans la région, contribuant ainsi à un environnement plus sain et plus accueillant pour tous.