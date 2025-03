Tunisie: Réforme du secteur bancaire - Sarra Zaafrani Zenzeri annonce des ajustements législatifs pour la BCT

Le mardi 25 mars 2025, au Palais du gouvernement de la Kasbah, Sarra Zaafrani Zenzeri, cheffe du gouvernement, a présidé un conseil des ministres restreint consacré à l'examen du projet de modification de la loi n° 35 de 2016 relative au statut de la Banque centrale de Tunisie. Ce conseil a réuni plusieurs figures clés, dont Michket Slama Khaldi, ministre des Finances, et Fathi Zouheir Nouri, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie.

Au cours de cette réunion, la cheffe du gouvernement a souligné l'importance capitale du rôle de la Banque centrale de Tunisie dans l'établissement des critères quantitatifs et qualitatifs qui permettent de garantir une gestion saine et efficace du système bancaire national. Elle a insisté sur la nécessité de renforcer les politiques économiques nationales, de stimuler l'investissement et d'améliorer la capacité de financement des petites et moyennes entreprises (PME), un pilier essentiel pour la relance économique.

Sarra Zaafrani Zenzeri a par ailleurs mis en avant l'importance de la coopération entre les différentes entités publiques et privées du secteur financier pour mener à bien les réformes nécessaires et parvenir à une révolution législative couvrant tous les secteurs vitaux de l'économie tunisienne. Cette réforme vise à créer une dynamique économique durable, orientée vers le soutien à l'investissement et la création de richesse dans toutes les régions du pays.

Autonomie financière et défi de l'autosuffisance

La cheffe du gouvernement a également rappelé que l'autonomie financière et le renforcement des ressources propres de l'État étaient des choix stratégiques incontournables pour garantir la souveraineté économique du pays. Elle a insisté sur la nécessité de fédérer les efforts de tous les acteurs économiques dans la construction d'une économie résiliente, fondée sur un système financier solidaire et intégré, capable de faire face aux défis mondiaux et de freiner l'augmentation de l'endettement public.

À l'issue des discussions sur les propositions de modification de la loi n° 35 de 2016, le conseil a recommandé d'accélérer le processus de révision de la loi en suivant une approche nouvelle et intégrée, en vue de renforcer l'efficacité et la transparence du système financier tunisien.