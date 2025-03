Tunisie: 'Vivez l'instant T, vivez l'instant Tunisie' - Le ministère du Tourisme lance une nouvelle campagne pour séduire l'Europe

Sous le slogan "Vivez l'instant T, vivez l'instant Tunisie", le ministère du Tourisme a lancé, ce mardi soir 25 mars 2025, au palais Kobbet El Nhas à la Manouba, une grande campagne publicitaire nationale ciblant les marchés européens de 16 pays, en 14 langues différentes. Diffusée sur des supports numériques, à travers les médias, ainsi que sur des affiches numériques dans les gares, les stations de métro, les grandes artères, les centres commerciaux et les aéroports, cette campagne a été préparée par l'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) dans le cadre d'un appel d'offres international de deux mois et demi.

À cette occasion, le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, qui a supervisé le lancement de cette campagne en présence du gouverneur de Manouba, d'ambassadeurs et de représentants des missions diplomatiques européennes en Tunisie, a souligné que cette initiative, après cinq ans d'interruption, vise à marquer le retour en force de la Tunisie en tant que destination touristique de choix, notamment sur le marché européen. "L'objectif fixé est d'accueillir 11 millions de visiteurs pour la saison touristique 2025, en mettant en valeur un produit touristique diversifié et riche", a-t-il souligné.

Le ministre a également insisté sur l'importance de promouvoir des produits touristiques encore insuffisamment connus, en particulier à la lumière des évolutions récentes du marché touristique, qui nécessitent un renforcement de la présence de la Tunisie à l'international. "Cela passe par une intensification des efforts de promotion, en mettant à profit la stabilité sécuritaire et politique du pays, l'amélioration des services dans ses aéroports et ses établissements touristiques, qui fonctionneront cette saison selon des normes de qualité totale", a-t-il encore précisé.

Sofiane Tekaya a en outre indiqué que cette campagne publicitaire allait également contribuer à renforcer l'attractivité de la destination tunisienne, tout en améliorant sa visibilité dans les salons internationaux. Cette dynamique sera soutenue par des mesures supplémentaires concernant les vols opérés par la compagnie aérienne tunisienne et par un nombre croissant de compagnies aériennes étrangères, en plus d'une animation accrue des aéroports tunisiens, notamment ceux de Tabarka, Tozeur et Djerba. De même, un effort sera fait pour augmenter la capacité d'hébergement dans des zones comme Tabarka, Ain Draham et Tozeur, en collaboration avec les hôteliers, la Fédération Tunisienne de l'Hôtellerie, les agences de voyages et les diverses organisations professionnelles.

Tekaya a ajouté qu'en vue de réussir cette saison, le ministère a élaboré un programme complet qui inclut une campagne nationale de propreté et de protection de l'environnement dans les zones touristiques, à l'instar de l'initiative "Djerba sans plastique". Ce programme prévoit également un soutien particulier aux municipalités touristiques, l'animation des villes touristiques à travers des festivals et des événements, ainsi qu'une attention particulière aux sites historiques et aux circuits touristiques dans le sud du pays, notamment à Gabès, Tozeur et Gafsa.

Il a également mis l'accent sur le tourisme durable et l'investissement dans le secteur de l'animation touristique et des métiers artisanaux. Un programme spécial pour plusieurs régions sera lancé en avril prochain, avec un focus particulier sur Gafsa, où des efforts seront déployés pour relancer l'activité du train touristique ou "Le lézard rouge" en coordination avec le ministère des Transports.

De son côté, le directeur général de l'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), Helmi Hussein, a souligné que la promotion touristique est l'un des leviers stratégiques pour faire connaître la destination tunisienne dans toute sa diversité, en s'appuyant sur les campagnes nationales et la publicité conjointe avec les agences de voyages, les influenceurs et tous les autres acteurs impliqués.

Il a précisé que, en plus d'atteindre un record de 10,26 millions de touristes en 2024, le tourisme en provenance des marchés européens a connu une croissance de près de 15 % entre le 1er janvier et le 20 mars 2025, par rapport à la même période de l'année précédente. Cette dynamique justifie d'intensifier les efforts pour renforcer la visibilité de la destination touristique tunisienne à travers divers supports et leviers, et pour adapter l'offre touristique aux besoins spécifiques des différents marchés.

Il est à noter que le lancement de la campagne a également inclus une visite des ambassadeurs de France, d'Italie, de Norvège, d'Allemagne et du Portugal, ainsi que des représentants des missions diplomatiques, dans les salons du palais Kobbet El Nhas, un site historique construit par Mohamed Rachid Bey entre 1756 et 1758. Les invités ont pu découvrir l'architecture et la diversité décorative de ce lieu emblématique.