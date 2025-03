Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - L'Algérie dompte le Mozambique, les Comores enfoncent le Tchad

Dans le choc du groupe G entre l'Algérie et le Mozambique, ce sont bien les Fennecs qui ont largement brillé (5-1). Les Comores de leur côté se rapprochent de la première place du groupe I occupée par le Ghana en battant le Tchad (1-0), qui n'a toujours pas obtenu le moindre point lors de ces éliminatoires.

On s'attendait à un match explosif entre les deux leaders du groupe G, mais c'est l'Algérie qui s'est révélée la patronne de la poule. Pourtant, l'Algérie recevait une équipe mozambicaine taillée pour réaliser un exploit. Chiquinho Conde, sélectionneur du Mozambique, déclarait même que ce match était « le plus important de l'histoire » du pays. De fait, une victoire aurait permis à son collectif de prendre une option sérieuse sur la première place, synonyme de qualification historique pour le pays.

Mais l'Algérie a fait comprendre d'entrée de jeu qu'elle ne comptait pas céder la première place si facilement, surtout dans un stade Hocine Aït-Ahmed comble. Les Fennecs ont marqué trois buts dès la première mi-temps, dont un doublé de Mohamed Amoura, bien aidé par la justesse technique de son capitaine Riyad Mahrez.

Les Algériens n'ont pas ralenti le rythme dans la seconde mi-temps, et ont réduit encore un peu plus les espoirs des Mozambicains qui avaient réduit le score avant la mi-temps.

Après avoir été buteur, Amoura a été passeur. Sur un centre, il a servi Jaouen Hadjam, défenseur, qui a inscrit son premier but en sélection sur une tête piquée. Et enfin, Amoura, encore lui, finit de prouver qu'il est bien l'homme du match en inscrivant son troisième but du match à la 80e minute de jeu. S'il reste encore quatre matchs dans ces éliminatoires, le chemin semble tout tracé pour les Fennecs en direction de la prochaine Coupe du monde.

Toujours aucun point pour le Tchad

Les Comores ont assuré l'essentiel contre la lanterne rouge du groupe I, en l'emportant sur le plus petit des scores (1-0). Les Coelacanthes avaient besoin d'une victoire pour rester dans la course à la qualification, même si le Ghana garde encore une longueur d'avance sur tout le monde avec 15 points, contre 12 désormais pour les Comores. Battus lourdement par le Mali (0-3), les Comores avaient à coeur de montrer un meilleur visage, ce qu'ils ont pu faire en dominant grandement le Tchad même si seul Rafiki Said a su trouver le chemin des filets à la 24e minute de jeu.

Pour le Tchad, qui n'a déjà plus aucun espoir de qualification, le cauchemar continue. Les Sao ont perdu tous leurs matchs lors de ces éliminatoires, et n'ont marqué qu'un seul but...pour 15 encaissés. Il restera donc quatre rencontres au Tchad pour débloquer leur compteur de points, et sauver l'honneur.