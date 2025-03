Afrique du Nord: Aïd al-Fitr 2025 - La date astronomique de l'observation du croissant de Chawwal confirmée en Égypte et dans d'autres pays arabes

L'Institut national de recherches astronomiques et géophysiques, affilié au Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Égypte, a révélé aujourd'hui les résultats de ses prévisions concernant l'observation du croissant de Chawwal pour l'année 1446 du calendrier hégirien. Selon ces informations, le premier jour de l'Aïd al-Fitr en 2025 sera le dimanche 30 mars, et ce, tant en Égypte que dans plusieurs autres pays arabes et musulmans.

L'Institut a précisé que le croissant de Chawwal apparaîtra immédiatement après la conjonction, à 13h00 (heure locale du Caire), le samedi 29 mars 2025, soit le 29 du mois de Ramadan 1446. Ce sera le "jour de l'observation" du croissant. Le croissant restera visible dans le ciel de La Mecque pendant 7 minutes, tandis qu'au Caire, il sera observable pendant 11 minutes après le coucher du soleil ce jour-là. Dans d'autres gouvernorats d'Égypte, la visibilité du croissant variera entre 9 et 12 minutes.

L'Institut a également mentionné que dans certaines capitales et villes arabes et musulmanes, le croissant sera visible après le coucher du soleil pour des durées comprises entre 3 et 19 minutes. Par ailleurs, il a été observé que le croissant disparaîtra avant le coucher du soleil à Kuala Lumpur (Malaisie) 5 minutes avant, et à Jakarta (Indonésie) 7 minutes avant.

L'Institut a aussi publié la liste des villes égyptiennes où l'observation du croissant et des phases lunaires sera possible. Ces villes comprennent Le Caire, Halaïb, Alexandrie, Souhag, ainsi que d'autres gouvernorats d'Égypte.

En outre, plusieurs capitales et grandes villes internationales verront également le croissant de Chawwal. Parmi elles, on trouve : Nouakchott (Mauritanie), Marrakech et Fès (Maroc), Alger (Algérie), Tunis (Tunisie), Tripoli (Libye), Khartoum (Soudan), Mogadiscio (Somalie), Ankara (Turquie), Amman (Jordanie), Damas (Syrie), Riyad (Arabie Saoudite), Abou Dhabi (Émirats Arabes Unis), Doha (Qatar), Le Cap (Afrique du Sud), Karachi (Pakistan), Kuala Lumpur (Malaisie), Jakarta (Indonésie), Washington (États-Unis), Ottawa (Canada), Londres (Royaume-Uni), et Moscou (Russie), entre autres.

L'Institut a confirmé que le premier jour du mois de Chawwal 1446, selon les calculs astronomiques, sera le dimanche 30 mars 2025. Ce jour correspondra donc au premier jour de l'Aïd al-Fitr pour les pays qui suivront cette observation astronomique.