Tunisie: Basket - Incidents et violence à la salle de monastir - Où va-t-on ?

Agressions, jet de projectiles et de fumigènes, envahissement du terrain et ce n'est pas la première fois que ça se produit. Et maintenant ?

Cette saison en basket est déjà très chaude avec trois clubs qui aspirent au titre, l'USM, la JSK et le CA qui se partagent déjà le fauteuil de leader à une journée de la fin du play off. Cette course à trois n'est pas intense sportivement seule- ment, elle a débordé depuis un bon moment sur les réseaux sociaux.

Point culminant de cette extrême tension, ce qui s'est passé à la salle de Monastir lors du choc USM - JSK (remporté par l'USM 63-62). On a frôlé encore une fois une catastrophe humaine avec des incidents graves et un incontrôlable chaos juste après la fin du match. Le public de l'USM s'est déchaîné avec des jets de fumigènes partout (comment a-t-on permis de faire rentrer ces objets dangereux dans une salle fermée et sans aération avec le risque d'incendie ?!), un envahissement du terrain d'une partie du public monastirien, sans oublier un geste obscène de la part d'un joueur de la JSK, et une agression d'un membre du trio arbitral de la part d'un joueur de l'USM.

Tout ça était filmé et les images télé sont très claires. Sauf que l'on n'en est pas au premier incident du genre à la salle de Monastir. Durant les deux derniers exercices au moins, le public local a déjà envahi le terrain, lancé des fumigènes au cours des matches et menacé l'adversaire, sans qu'il y ait eu des sanctions d'une Ftbb passive. Dans d'autres cas et dans d'autres salles, la Ftbb ainfligé des sanctions lourdes de huis clos et de suspension contre les clubs et les joueurs fautifs. Face à ces incidents de violence condamnables, on ne peut plus tolérer et accepter ce traitement inégal.

La Ftbb, essentiellement son président Ali Benzarti, et ex- président de l'USM, doit arrêter de se comporter comme supporteur et de protéger son ancien club. Ce n'est plus admissible. Notre sport souffre de cette ravageuse violence qui s'installe. Et quand il s'agit de sport en salle, le risque est multiplié par dix car on est dans un espace fermé. Si ce qu'on a vu est en play off, que va-t-on voir en super play off quand il y a un titre de champion en jeu ?

Une impunité fatale

Cette impunité de la salle de Monastir, durant ces dernières saisons, a été un facteur aggravant de la violence exacerbée que l'on voit en championnat de basket. Alors, qu'on applique, une fois pour toutes, les règlements contre tous ces coupables identifiables facilement par les images télé ! Ali Benzarti ne peut plus continuer de fermer les yeux sur ce que le public de son club s'est habitué à faire. Et en même temps, c'est le moment de redonner de la crédibilité à ces règlements, et d'éradiquer en profondeur cette violence barbare et cette culture du chaos qui frappent le sport et qui menacent l'ordre et la sûreté publics. On en a vrai- ment marre !