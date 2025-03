Algérie: Mondial 2026 - Ambiance conviviale à l'Iftar collectif des supporters de l'EN à Tizi-Ouzou

TIZI-OUZOU — Des milliers de supporters, venus des quatre coins du pays, ont rompu le jeûne ensemble mardi soir à Tizi-Ouzou dans une ambiance conviviale, et ce avant la rencontre qui va opposer au stade Hocine Ait Ahmed, l'équipe nationale de football à son homologue du Mozambique pour le compte de la 6ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Cet iftar collectif au profit de 7.000 personnes est organisé par les autorités locales au niveau de la placette Mbarek Ait Menguellet et du boulevard Setiti Ali, situés à l'entrée Ouest de la ville des genêts, à quelques encablures du stade Hocine Ait Ahmed.

Accueillis par des bénévoles de la société civile et de différentes organisations, Croissant-Rouge algérien (CRA), Scouts musulmans (SM), les supporters ont été orientés vers les lieux de l'iftar collectif pour la rupture du jeûne avant l'entrée au stade.

Cette rupture du jeûne collective s'est transformée en un moment d'ambiance et de ferveur donnant un avant-goût de l'alignement des supporters derrière l'équipe nationale, et les discussions ne tournaient qu'autour de la rencontre tant attendue et de l'espoir d'une victoire qui gardera le onze national dans la course de la qualification pour la coupe du monde.

D'importants moyens ont été mobilisés et mis en oeuvre pour la préparation et la réussite de cet événement qui a rassemblé les supporters avant l'entrée au stade pour la rencontre qui débutera à 22h00.

De son côté, la sûreté de wilaya a mis en place un important dispositif pour assurer la sécurité et l'encadrement des flux de supporters, avant, durant et après, la rencontre, sur les routes, aux alentours et à l'enceinte du stade.

"Nous avons mis en place un dispositif pour assurer le bon déroulement de l'arrivée et l'entrée des supporters au stade, encadrer l'iftar collectif organisé par la wilaya ainsi que le suivi de la rencontre sur écrans géants au niveau de certaines places de la ville", a indiqué à l'APS, Youcef Grina, du bureau de communication de la sûreté de wilaya.

Plusieurs autres mesures ont été également prises par les autorités locales pour l'encadrement, l'orientation et le transport des supporters lors de cette rencontre.

Dès 16h00 de l'après-midi, et malgré le climat plus ou moins frais, des groupes de supporters de différentes wilayas du pays ont commencé à affluer vers le stade Hocine Ait Ahmed et la ville de Tizi-Ouzou a commencé à se parer des couleurs nationales.

L'Algérie occupe la première place du groupe G à égalité de points avec le Mozambique (12 pts), mais avec une meilleure différence de buts pour les Verts (+6).