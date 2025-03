Algérie: Vers la révision du plafond de financement des projets de création de micro-entreprises avec les agences NESDA et ANGEM

TIPAZA — Le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Noureddine Ouadah, a annoncé, mardi à Tipaza, que ses services envisagent de réviser le plafond de financement des projets de création de micro-entreprises avec l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (NESDA) et l'Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM).

Dans une déclaration à la presse au terme d'une visite de travail dans la wilaya de Tipaza, le ministre a indiqué qu'il était "anormal que les agences NESDA et ANGEM continuent de financer des projets avec un plafond fixé depuis 20 ans", relevant la nécessité de revoir le "montant de financement".

Il a ajouté que son secteur procédera à la réévaluation et à la révision du plafond de financement des projets en fonction des besoins de l'économie nationale, dans le cadre d'une action gouvernementale commune, précisant que le financement est soumis à plusieurs critères, notamment l'efficacité et la valeur ajoutée qu'apportera le projet.

Ouadah a fait savoir que le processus de numérisation de toutes les étapes d'inscription pour bénéficier des services des agences NESDA et ANGEM sera bientôt finalisé.

Par ailleurs, le ministre a présidé, au centre de développement de l'entreprenariat à l'Institut de formation supérieure spécialisée en formation professionnelle, le lancement du financement en faveur d'un groupe de porteurs de projets après une formation théorique et pratique d'une durée de trois (3) semaines.

Le programme de la visite prévoyait également l'inspection du siège de l'agence NESDA au niveau de la wilaya, et des sièges de micro-entreprises industrielles et de services considérées comme des modèles de réussite dans leur domaine, à l'instar d'une école de formation paramédicale et d'une entreprise de fabrication d'équipements de froid.

Ouadah a rencontré, au terme de sa visite dans la wilaya de Tipaza, des porteurs de projets entrepreneuriaux à l'Institut supérieur de formation professionnelle de Bou Ismail.