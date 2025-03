Algérie: Tanzanie - La profondeur des liens d'amitié et de coopération bilatérale soulignée

ALGER — L'ancien président de la République-Unie de Tanzanie, M. Jakaya Mrisho Kikwete, a souligné mardi à Alger, la profondeur des liens d'amitié et de coopération entre l'Algérie et la Tanzanie, ainsi que la nécessité de les renforcer davantage.

Dans une déclaration à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Mrisho Kikwete a affirmé: "la présidente de la République de Tanzanie, Mme Samia Suluhu, m'a chargé de transmettre un message spécial au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans lequel elle se félicite des relations excellentes unissant les deux pays et réaffirme la volonté de les renforcer davantage".

Et d'ajouter:"je suis très heureux de la réceptivité du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à travers l'évocation de l'histoire de la coopération de longue date entre les deux pays, du soutien aux luttes de libération et de la collaboration pour promouvoir la croissance et le développement de l'Afrique".

Il a également souligné l'importance de la coopération bilatérale et régionale au sein de l'Union africaine et au niveau international, notant une "convergence de vues entre l'Algérie et la Tanzanie sur plusieurs questions régionales et internationales".

L'ancien président tanzanien a exprimé la volonté de poursuivre le travail pour la prospérité des deux pays et la réalisation du développement durable sur le continent africain.