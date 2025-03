Ethiopie: Les violences durant la guerre du Tigré au centre d'une plainte déposée en Allemagne

Entre 2020 et 2022, le conflit qui avait opposé le Front de libération du Tigré et le gouvernement fédéral éthiopien avait fait au moins 600 000 morts. Huit témoins de ces atrocités ont donc décidé de déposer une plainte en Allemagne à l'encontre de hauts responsables et officiers éthiopiens comme érythréens pour « crimes de guerre » et « crimes contre l'humanité ». La première du genre.

La plainte déposée en septembre 2024, et complétée avec de nouveaux éléments le 20 mars 2025, concerne douze hauts dignitaires dont les noms n'ont pas été dévoilés. Les huit plaignants qui ont requis l'anonymat et dont la plupart résident en Allemagne, ont été témoins de différents meurtres, viols ou encore détentions arbitraires.

Donc pour Nick Leddy, avocat et ancien membre du bureau du Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) qui est aujourd'hui à la tête du département des contentieux de l'association Legal Action Worlwide, qui a rédigé la plainte, il y a de bonnes raisons de croire que les faits rapportés constituent des « crimes de guerre » et des « crimes contre l'humanité ».

« La plainte, qui fait environ 100 pages, est constituée d'analyses approfondies de preuves en sources ouvertes, ainsi que de témoignages de nos clients qui sont des victimes, ou encore de témoignages de personnes qui nous ont fourni du contexte. Toutes ces preuves mises bout à bout devraient être suffisantes pour que le procureur allemand ouvre une enquête et, espérons-le, délivre un mandat d'arrêt. »

Nouvelles tensions au Tigré

Cette plainte intervient alors que la situation se détériore de nouveaux dans la province du Tigré, sur fonds de tensions entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Le 14 mars, l'Union africaine exprimait « sa profonde inquiétude » et ce, malgré d'autres écritures contre l'État éthiopien portées en 2022 par l'association de Nick Leddy devant la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples. Commission qui avait alors émis, en octobre 2022, des mesures conservatoires d'urgence pour empêcher que les violations ne se reproduisent.