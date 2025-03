Ile Maurice: Le pays et les PME en quête d'une marque employeur forte - Un repositionnement stratégique

La conférence Brand Within - Employer Branding Conference 2025, organisée par Engaged Learning Solutions le vendredi 21 mars au Caudan Arts Centre, a marqué une étape décisive dans la manière dont Maurice envisage d'attirer et de retenir ses talents. Plus qu'un simple forum d'échanges, cet événement a mis en lumière un enjeu stratégique majeur : la construction d'une marque employeur nationale, permettant à Maurice de se positionner non seulement comme un centre économique, mais aussi comme une destination attractive pour les talents.

Une stratégie nécessaire face à un marché du travail en mutation

Dans un contexte où la compétition pour attirer des professionnels qualifiés est de plus en plus intense, il devient essentiel pour les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), d'investir dans leur marque employeur. Jennifer Webb de Comarmond, fondatrice d'Engaged Learning Solutions, a souligné l'urgence d'une refonte de l'expérience employé : «Les talents ne cherchent pas seulement un emploi, mais une mission, un alignement avec leurs valeurs profondes.»

Le brain drain, c'est-à-dire la fuite des talents vers l'étranger, a figuré parmi les principales préoccupations des décideurs présents. De nombreux jeunes quittent Maurice faute de perspectives de carrière attractives. L'intégration de la diaspora et l'implication des PME dans cette dynamique ont été des thèmes centraux des discussions. Le ministre de l'Industrie, des PME et des coopératives, Aadil Ameer Meea, a insisté sur la nécessité pour les PME d'investir dans la marque employeur pour rester compétitives face aux grandes entreprises et aux marchés extérieurs. Selon lui, cet investissement présente trois avantages majeurs : attirer les meilleurs talents, fidéliser les employés qualifiés, et créer les conditions optimales pour initier des projets innovants.

«Une PME qui investit dans sa marque employeur et développe une proposition de valeur forte pour ses collaborateurs renforce inévitablement son attractivité et sa compétitivité sur le marché du travail.», a-t-il déclaré. Le ministre a annoncé que la rédaction d'un livre blanc sur la marque employeur des PME s'insérait dans une démarche constructive visant à renforcer les politiques en faveur des petites et moyennes entreprises. Cette initiative, issue des travaux de la conférence, pourrait être intégrée dans le prochain budget et dans la future révision de la loi sur les PME.

Une conférence axée sur des solutions concrètes

La conférence BrandWithin a permis de réunir des experts et des décideurs pour identifier des stratégies efficaces. Deux panels majeurs ont marqué l'événement :

· Beyond Silos : The Power of Aligning Human Resources & Marketing, mettant en avant l'importance du storytelling et du digital pour construire une marque employeur authentique. Didier L'Acariate (Avipro), Prisca Nairn (Sunlife) et Sebastian La Hausse de Louvière (Beachcomber Resorts & Hotels) ont insisté sur le rôle clé des employés eux-mêmes dans la promotion de la culture d'entreprise.

· Culture by Design: How Company Culture Drives Business Results, où Hélène Echevin (C-Care) et Ravin Dajee (Absa Bank) ont expliqué que la culture d'entreprise ne doit pas se limiter à des valeurs affichées, mais être pleinement incarnée au quotidien par le leadership.

Brand Within : un rendez-vous annuel incontournable

Fondé par Jennifer Webb de Comarmond, Engaged Learning Solutions est un cabinet spécialisé dans la stratégie de marque employeur et l'Employee Value Proposition (EVP). L'événement a été organisé en collaboration avec Twogether, une agence de communication internationale experte en gestion de l'image de marque des entreprises. Parmi les intervenants phares, Bryan Adams, fondateur et CEO de Happydance, conférencier TEDx et auteur à succès, a partagé son expertise sur la transformation de la marque employeur au sein de grandes entreprises telles qu'Apple, American Airlines et Nike.

Face à l'engouement suscité par cette première édition, Brand Within deviendra un rendez-vous annuel. Engaged Learning Solutions compte prolonger l'impact de cet événement en organisant une série d'ateliers ciblés pour aider les entreprises à structurer leur stratégie de marque employeur. «Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement parlé de changement : nous l'avons amorcé.», a conclu Jennifer Webb de Comarmond. Elle a insisté sur la nécessité d'une culture d'entreprise plus authentique et partagée, ainsi que sur l'importance d'un leadership engagé pour bâtir l'avenir du travail à Maurice.

Cette initiative marque une avancée stratégique pour Maurice et ses PME, qui doivent désormais s'adapter aux nouvelles réalités du marché du travail et renforcer leur attractivité pour retenir les talents et assurer leur compétitivité.