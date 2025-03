Afrique: Le continent face à son potentiel commercial - Un nouveau rapport de la MCB trace la voie

Alors que l'Afrique poursuit sa trajectoire de croissance, un rapport publié par MCB Group met en lumière les opportunités commerciales du continent et les leviers essentiels pour un développement durable. Intitulé Harnessing Africa's Trade Potential: Strategies for Sustainable Growth, ce document repose sur les échanges de la deuxième édition de l'Africa Trade Week, organisée par MCB en 2024.

Malgré les perturbations engendrées par la pandémie de Covid-19 et les tensions géopolitiques, l'économie africaine fait preuve d'une résilience remarquable. Selon ce rapport, le produit interieur brut du continent devrait croître de 4,2 % en 2025, porté par une reprise des activités économiques et une atténuation des contraintes d'approvisionnement. Toutefois, plusieurs obstacles, notamment les déficits infrastructurels et les barrières non tarifaires, entravent encore l'expansion du commerce intra-africain, qui ne représente que 16 % du commerce total du continent.

Le rapport souligne le rôle déterminant de l'Accord de libre-échange continental africain (AfCFTA) dans la dynamisation du commerce régional. Pour concrétiser son plein potentiel, il est nécessaire d'accélérer l'harmonisation des politiques commerciales et d'investir massivement dans les infrastructures de transport et de logistique.

L'Afrique regorge d'opportunités pour un commerce durable, en particulier dans l'agriculture et les énergies renouvelables. Riche en minerais critiques comme le cobalt et le lithium, indispensables à la transition énergétique mondiale, le continent pourrait s'imposer comme un acteur clé des chaînes d'approvisionnement vertes.

Le rapport cite plusieurs exemples de succès, notamment les initiatives de l'entreprise Apollo Agriculture au Kenya, qui propose une agriculture intelligente face au climat, et la construction à Maurice du Captain Arctic, le navire de croisière le plus durable au monde, par le Chantier naval de l'océan Indien.

Plusieurs éléments sont identifiés comme essentiels à l'essor du commerce africain : le renforcement des infrastructures de transport et d'énergie, la réduction des barrières non tarifaires et l'amélioration des systèmes financiers et des solutions de financement du commerce. Une coopération accrue entre les pays africains et leurs partenaires internationaux est indispensable pour favoriser les transferts de compétences et les innovations technologiques.

Selon le rapport, Maurice occupe une position stratégique en tant que centre financier international facilitant les investissements et les échanges sur le continent. Le Mauritius International Financial Centre (MIFC) est présenté comme un catalyseur du commerce africain, offrant des solutions financières adaptées pour fluidifier les flux de capitaux et améliorer l'accès au financement, tout en s'appuyant sur des accords préférentiels couvrant 70 % de la population mondiale, notamment l'AfCFTA, l'accord de partenariat économique avec l'Inde, l'accord de libre-échange avec la Chine et l'Africa Growth and Opportunity Act avec les États-Unis.

Les services financiers mauriciens, conformes aux normes internationales, apportent, rappelle le rapport, une sécurité juridique et réglementaire aux investisseurs et aux entreprises cherchant à s'implanter en Afrique. En outre, l'île se distingue par sa capacité à réduire les cycles de financement du commerce et à offrir de meilleures conditions de paiement aux entreprises engagées dans le commerce intra-africain.

Par ailleurs, l'intégration économique africaine reste un défi majeur. Maurice, avec son positionnement unique et son classement Investment Grade attribué par Moody's, peut jouer un rôle crucial dans la structuration d'un cadre propice à la croissance du commerce continental.

Pour Thierry Hebraud, Chief Executive Officer de MCB Ltd, les opportunités commerciales en Afrique sont tangibles et, avec les bonnes solutions de financement, elles peuvent aussi être durables. L'intégration de la durabilité dans le commerce africain permettrait de créer un modèle de croissance responsable, conciliant développement économique, social et environnemental. En tant que banque africaine, MCB entend accompagner les entreprises du continent vers une croissance durable et inclusive.