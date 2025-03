Le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie a annoncé hier une nouvelle vague de projets photovoltaïques. Ces derniers s'inscrivent dans le cadre de la stratégie de transition énergétique de la Tunisie, qui vise à atteindre une part de 35 % d'énergies renouvelables dans le mix énergétique à l'horizon 2035. D'une capacité totale de 500 mégawatts, ces sites photovoltaïques, basés dans les régions de Sidi Bouzid, Gabès et Gafsa, devront entrer en exploitation en 2027.

La cérémonie de signature des conventions entre le ministère et les entreprises contractantes, en l'occurrence la société norvégienne Scatec et son partenaire japonais Aeolus ainsi que les sociétés françaises Voltalia et Qair, a eu lieu hier à Tunis, en présence de la ministre Fatma Thabet Chiboub et du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti.

Dans son allocution d'ouverture, Mme Chiboub a souligné l'importance de cet événement qui représente, selon ses dires, une nouvelle étape dans le processus de transition énergétique engagé par la Tunisie. Indiquant que le pays tient à honorer ses engagements nationaux et internationaux, la ministre a rappelé que la transition énergétique constitue un choix stratégique, matérialisé par une vision claire et un objectif principal : la souveraineté énergétique.

«Cette vision vise à assurer la sécurité énergétique à travers la réduction de la dépendance aux énergies fossiles, mais aussi par la valorisation des ressources renouvelables», a-t-elle précisé. Selon la responsable, cette vision prospective portée par la Tunisie est également une réponse à un contexte mondial en constante mutation qui «nous oblige à nous y adapter». Ces objectifs peuvent être atteints, selon ses dires, grâce aux compétences nationales, à l'appui à l'innovation ainsi qu'aux partenariats internationaux.

Soulignant que ces sites seront construits dans des régions intérieures, la ministre a affirmé que ces projets reflètent l'engagement de l'État à faire de la transition énergétique un vecteur de développement régional. «Il ne s'agit pas uniquement de projets de production d'électricité, mais aussi d'initiatives qui appuient les programmes de développement, visant à renforcer la stabilité sociale et économique ainsi qu'à intégrer ces régions dans un processus de développement durable et solidaire», a-t-elle poursuivi. Et d'ajouter : «Ces projets, réalisés en collaboration avec tous les partenaires, constituent un pas de plus vers nos objectifs énergétiques».

Une transition accélérée par une nouvelle gouvernance

La responsable a précisé que la Tunisie mise, en plus du recours aux énergies renouvelables, sur le renforcement de l'efficacité énergétique, l'interconnexion électrique avec les pays voisins et européens, l'intégration des nouvelles technologies, à l'instar des smart grids, ainsi que le stockage de l'énergie, afin d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale de transition énergétique.

D'ailleurs, un programme national de production d'électricité à partir des énergies renouvelables, visant l'installation de 5 000 mégawatts à l'horizon 2030, a été mis en place. «C'est un programme ambitieux dont la mise en oeuvre dans les délais nécessite des investissements nationaux et étrangers ainsi qu'une synergie des efforts de tous, notamment les partenaires locaux et internationaux, les investisseurs et les bailleurs de fonds», a rappelé la ministre. Et d'ajouter : «La transition énergétique contribuera également à la création de nouveaux emplois et encouragera les investissements nationaux et étrangers. Grâce à son positionnement stratégique, la compétence de ses experts et son infrastructure développée, la Tunisie peut devenir une plateforme régionale dans le domaine des énergies renouvelables».

La responsable a, dans ce contexte, réitéré l'appel de la Tunisie à renforcer les partenariats fructueux. Elle a rappelé l'engagement du gouvernement à offrir toutes les conditions nécessaires pour l'exécution de ces projets dans les meilleurs délais, à faciliter les procédures et à garantir la stabilité du cadre réglementaire relatif au secteur et à l'investissement d'une manière générale. L'objectif est de renforcer ces partenariats et d'encourager les initiatives ambitieuses dans ce domaine.

Mme Chiboub a également tenu à mentionner le rôle primordial joué par la Steg dans cette transition, affirmant qu'un contrat-programme visant à améliorer sa performance et ses équilibres financiers a été signé.

«Grâce à la volonté politique, à la compétence de nos ressources humaines et à la diversité de nos ressources naturelles, la Tunisie gagnera ce pari. Ces projets ne sont qu'une nouvelle étape vers un avenir plus durable et plus équitable», a-t-elle conclu.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a souligné que cet événement représente une avancée majeure dans le domaine de la transition énergétique en Tunisie, qui constitue, selon ses dires, un axe stratégique de la politique du pays. Il a également félicité les entreprises présentes qui, aux côtés d'autres acteurs, ont choisi la Tunisie pour y investir, et ce, dans le cadre d'un nouvel environnement d'investissement que les autorités s'emploient à rendre attractif pour tous les partenaires du pays.

«Ces contrats ont été conclus dans le cadre d'une nouvelle gouvernance de l'énergie, caractérisée par la transparence, l'audace, la confiance ainsi que par l'esprit de partenariat que nous voulons instaurer avec tous nos partenaires, notamment les pays européens, le Japon, mais aussi tous les pays ayant choisi la Tunisie comme destination d'investissement», a-t-il souligné.