Algérie: Baddari supervise le lancement de trois plateformes numériques au CERIST

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a supervisé, mardi à Alger, le lancement de trois (3) plateformes numériques dédiées au cloud computing, à la conception et au pilotage de drones et à un incubateur d'entreprises abritant 20 projets de start-up.

Dans une déclaration à la presse, M. Baddari a indiqué que ces réalisations numériques, inaugurées au niveau du Centre de recherche sur l'information scientifique et technique (CERIST), ont vocation à "renforcer la société de l'information et l'économie numérique, tout en contribuant à la concrétisation de la stratégie de développement et au renforcement de la souveraineté numérique", ajoutant que "ces plateformes permettront au CERIST de réaliser les recherches en s'appuyant sur les technologies de la 4G".

A noter que cette plateforme repose entièrement sur des logiciels open source, notamment Linux, OpenStack et Kubernetes, qui sont également utilisés dans la réalisation des plateformes cloud souveraines dans les pays développés. Elle est affranchie de toute contrainte technologique, tout en étant conforme aux réglementations en vigueur en matière de sécurité et de protection des données, selon les explications fournies.

Cette plateforme, extensible à souhait, comprend d'autres services offrant à l'utilisateur la possibilité de créer son propre "centre de données virtuel" et d'accéder à une interface de programmation moderne, permettant ainsi aux développeurs et aux entrepreneurs innovants de concrétiser leurs projets sans recourir aux plateformes étrangères susceptibles de compromettre la confidentialité et la souveraineté des données.