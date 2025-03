Algérie: Sonatrach et Sonelgaz explorent les opportunités de coopération et d'investissement à Addis-Abeba

ALGER — Le Président-directeur général (P-dg) du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, et le P-dg de Sonelgaz, Mourad Adjal, se sont entretenus à Addis-Abeba avec le P-dg de la société Ethiopia investment holding (EIH), Brook Taye, dans le cadre de la visite officielle du ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, en République fédérale démocratique d'Ethiopie, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

La rencontre, qui s'est déroulée en présence de cadres du ministère et des deux entreprises nationales, a porté sur les perspectives d'investissement, de coopération et de partenariat entre les entreprises algériennes et leurs homologues éthiopiennes, notamment dans les secteurs de l'énergie, des hydrocarbures et des industrie pétrolières, gazières et des engrais.

Les entretiens ont également mis en avant les activités de Sonatrach et Sonelgaz, soulignant l'expertise algérienne en matière d'exploration, d'exploitation, de transport et de transformation des hydrocarbures, en sus de la production d'engrais.

A cette occasion, les responsables de Sonatrach et Sonelgaz ont affirmé la volonté de l'Algérie d'accompagner l'Ethiopie dans le développement des secteurs de l'énergie et des hydrocarbures, en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et des conclusions de sa dernière visite en Ethiopie.

A cet égard, M. Hachichi a affirmé la disponibilité de l'Algérie à accompagner la partie éthiopienne en matière de technicité et de formation, afin de renforcer leurs capacités de recherche, d'exploration, d'exploitation, de transport des hydrocarbures, de pétrochimie et de produits pétroliers, ainsi que dans le développement de l'industrie des engrais pour répondre aux besoins du marché éthiopien.

De son côté, M. Adjal a exprimé la disposition de Sonelgaz à soutenir l'Ethiopie dans la production d'électricité à partir de sources diversifiées, conventionnelles et non conventionnelles, notamment l'énergie solaire photovoltaïque, évoquant la possibilité de fournir à l'Ethiopie des turbines à gaz et des centrales électriques mobiles pour les zones enclavées, selon le communiqué.

Il a en outre souligné la possibilité de transporter et de distribuer l'électricité à travers le renforcement des réseaux électriques et des transformateurs, en s'appuyant sur l'expérience algérienne et les équipements fabriqués localement.

De son côté, M. Brook Taye a fait part de la volonté de l'Ethiopie de renforcer les relations de coopération économique avec l'Algérie et d'élargir les opportunités de commerce et d'investissement commun, dans le cadre de l'intégration régionale africaine.

Il a également souligné l'intérêt porté par son pays à tirer profit de l'expérience algérienne dans le développement de projets énergétiques et miniers, relevant que l'Ethiopie souhaite échanger les expériences et les expertises avec l'Algérie dans ces domaines stratégiques.

La délégation algérienne s'est également entretenue avec le Pdg de la société pétrolière éthiopienne (EPSE), M. Esmlealem Mihiretu, avec lequel elle a examiné le renforcement de la coopération commerciale entre Sonatrach et les entreprises éthiopiennes dans le domaine de la commercialisation du pétrole brut et des produits pétroliers.

Les deux parties, ont en outre, exploré la possibilité d'exporter du pétrole brut algérien vers le marché éthiopien, et de fournir du gaz naturel liquéfié (GNL) et du gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Esmlealem Mihiretu a souligné l'importance d'assurer les approvisionnements en pétrole brut pour l'Ethiopie, précisant que son pays est en quête de partenariats fiables pour répondre à ses besoins croissants en produits pétroliers.

De son côté, M. Hachichi a assuré que le groupe Sonatrach disposait d'une expérience avérée et d'une longue expertise dans la commercialisation des hydrocarbures et dans la satisfaction des besoins des marchés africains, exprimant la disposition de l'Algérie à étudier la possibilité de fournir du pétrole brut et des produits pétroliers à l'Ethiopie à travers des modes contractuels compétitifs, ce qui renforcera la coopération économique entre les deux pays au service de l'intégration énergétique africaine.

Au terme des deux rencontres, les deux parties sont convenues de poursuivre les consultations techniques et commerciales afin d'explorer de nouvelles perspectives de coopération entre les entreprises algériennes et éthiopiennes et de renforcer l'intégration économique dans les domaines de l'énergie, des hydrocarbures et des énergies renouvelables, réaffirmant leur engagement à développer un partenariat solide bénéfique pour les deux pays.